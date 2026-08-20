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Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο είχαν μετατρέψει σε καβάτζα, για να αποθηκεύουν τα ναρκωτικά δύο άνδρες από την Αλβανία, τους οποίους συνέλαβαν οι αστυνομικοί, στη Μύκονο.

Όπως διακριβώθηκε, έπειτα από επισταμένη διερεύνηση στοιχείων και διακριτική αστυνομικής επιτήρηση πεδίου, οι δράστες προέβαιναν από κοινού σε διακίνηση ναρκωτικών.

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Για τον τερματισμό της εγκληματικής τους δραστηριότητας οργανώθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας εντοπίσθηκαν διαδοχικά οι δράστες και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικία, δίκυκλη μοτοσικλέτα και σε δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν συνολικά:

· -365,8- γραμμάρια MDMA, μοιρασμένα σε -6- συσκευασίες

· -76,3- γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, μοιρασμένα σε -19- συσκευασίες

· -36,5- γραμμάρια κοκαΐνης, μοιρασμένα σε -41- συσκευασίες

· -36- ναρκωτικά – φαρμακευτικά δισκία, χωρίς ιατρική συνταγή

· -65.900- ευρώ και -125- δολάρια Η.Π.Α., ως προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

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· -3- κινητά τηλέφωνα

· Ζυγαριά ακριβείας

· Υλικά συσκευασίας

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Οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν, ενώ τα χρήματα θα κατατεθούν στο Γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων της Δ.Ο.Υ. Μυκόνου.