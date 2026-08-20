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Ένας 23χρονος άνδρας με καταγωγή από το Κόσοβο συνελήφθη στην Μύκονο μετά από καταγγελία 18χρονης Ιταλίδας για σεξουαλική επίθεση.

Η υποστηρίζει πως το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό μπιτς μπαρ του νησιού, όπου βρισκόταν μαζί με την παρέα της και ενώ η ίδια φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης και αδυνατούσε, όπως είπε, να προβάλει αντιστάσεις.

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Στην καταγγελία της αναφέρει πως ο 23χρονος την προσέγγισε ενώ βρισκόταν σε ξαπλώστρα και, αφού άρχισε να της μιλάει φέρεται να προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός απομακρύνθηκε από το σημείο.

Η κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία που προχώρησαν στην ταυτοποίηση του 23χρονου. Στη συνέχεια τον εντόπισαν στην περιοχή του Πλατύ Γιαλού στη Μύκονο και προχώρησαν στη σύλληψή του.