Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με έδρα το Χαϊδάρι, όπου ένα άτομο με τα αρχικά Ε.Γ. φέρεται να προμήθευε και να εμπορευόταν κάνναβη, κοκαΐνη και άλλες ουσίες.

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος διατηρούσε σταθερό πελατολόγιο, πραγματοποιώντας συναλλαγές μέσω προσωπικών συναντήσεων ή αποστολών με μεταφορικές εταιρείες για την αποφυγή εντοπισμού.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος προμηθευόταν MDMA και LSD από άτομο που αποκαλούσε «γιατρό», επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του.

Οι Αρχές αξιοποιούν συνομιλίες που αποκαλύπτουν την τεχνογνωσία του στην επεξεργασία των ουσιών και τον τρόπο οργάνωσης του κυκλώματος, με την έρευνα να παραμένει σε εξέλιξη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία και διάλογοι που ήρθαν στο φως αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που είχε αναπτύξει τη δράση του στη Δυτική Αττική, με επίκεντρο το Χαϊδάρι. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., με τις συνομιλίες των εμπλεκομένων να αποτυπώνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι προμήθειες, η αποθήκευση και οι αγοραπωλησίες των ναρκωτικών.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης εμφανίζεται άτομο με τα αρχικά Ε.Γ., το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τις αρχές Ιουλίου φέρεται να είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην προμήθεια, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κάνναβη και κοκαΐνη.

Advertisement

Advertisement

Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση φέρεται να διαπίστωσαν ότι ο ίδιος διέθετε «σταθερό πελατολόγιο» και πραγματοποιούσε αγοραπωλησίες σχεδόν σε καθημερινή βάση. Οι επαφές με τους αγοραστές γίνονταν με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με την περίπτωση, με στόχο, όπως εκτιμάται, να δυσκολεύεται ο εντοπισμός της δράσης του δικτύου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αγοραστές φέρεται να μετέβαιναν απευθείας στην κατοικία του στο Χαϊδάρι. Άλλοτε, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο ίδιος συναντούσε τους πελάτες του σε κοντινά σημεία, ενώ υπήρχαν και προκαθορισμένα ραντεβού σε διαφορετικές περιοχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές στις αποστολές μέσω μεταφορικής εταιρείας. Οι συσκευασμένες ποσότητες φέρεται να αποκαλούνταν στις συνομιλίες «δέματα», με τους αστυνομικούς να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η αποστολή τους στους παραλήπτες.

Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι ο φερόμενος ως βασικός διακινητής δεν περιοριζόταν στην κάνναβη και την κοκαΐνη. Φέρεται να είχε πρόσβαση και σε άλλες ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες προμηθευόταν μέσω ενός ψυχολόγου, τον οποίο αποκαλούσε «γιατρό».

Ο συγκεκριμένος «γιατρός», σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να τον προμήθευε με MDMA, LSD, αλλά και διάφορες ναρκωτικές ουσίες σε μορφή χαπιών, διευρύνοντας έτσι το εύρος των ουσιών που φέρεται να μπορούσε να διαθέσει στο πελατολόγιό του.

Τα ναρκωτικά φέρεται να αποθηκεύονταν στην κατοικία του στο Χαϊδάρι, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές στο περιεχόμενο των συνομιλιών σχετικά με την επεξεργασία των ουσιών. Από όσα φέρεται να περιγράφει, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι διέθετε τεχνογνωσία και γνώριζε τη διαδικασία που ακολουθούσε πριν από τη διάθεση των ναρκωτικών.

Advertisement

Οι νέοι διάλογοι που εξετάζονται από τις Αρχές σκιαγραφούν έτσι ένα δίκτυο με συγκεκριμένη οργάνωση, σταθερές επαφές και διαφορετικούς τρόπους διακίνησης, από τις απευθείας συναντήσεις και τα ραντεβού σε διάφορες περιοχές μέχρι τις αποστολές μέσω μεταφορικής εταιρείας. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται, με τις συνομιλίες να αποτελούν βασικό κομμάτι για την πλήρη αποτύπωση της δράσης του κυκλώματος.

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Σε διάλογο που αφορά δύο άτομα που σχετίζονται με το κύκλωμα, ο ένας εξ αυτών κάνει λόγο για «σοκολάτα μαλακιά».

•​ Άγνωστος 1: Δεν ακουμπάω τίποτα. Μόνο μαύρο. Μπορώ να πεθάνω από το μαύρο αλλά πίνω όλη την ημέρα.

•​ Άγνωστος 2: Ε ναι το μαύρο (ακαταληπτο)

•​ Άγνωστος 1: Έχω και μια σοκολάτα άμα θα ]ρθεις να πιούμε καφέ θα σε κεράσω σοκολάτα να δεις μ…, από (ακατάληπτο) η σοκολάτα, μαλακιά.

Advertisement

Σε άλλο διάλογο, ο εγκέφαλος του κυκλώματος συζητά με άγνωστο για το ότι έχει… δυσκολέψει η «δουλειά» και αναλύουν τα ναρκωτικά που υπήρχαν στο παρελθόν.

Παράλληλα, συζητούν για επερχόμενη συνάντησή τους, που αφορά χρήση ναρκωτικών.

•​ Άγνωστος: Κι εσύ βερεσέ δεν παίρνεις, ρε μ… άμα δεν έχεις λεφτά; Γιατί μόνο…; Εσύ λες για τους άλλους;

Advertisement

​Εγκέφαλος: Από πού; Από πού παίρνω;

​Άγνωστος: Κι εσύ τα ίδια κάνεις.

•​ Εγκέφαλος: Ποιος μου δίνει εμένα βερεσέ; Για πες μου.

•​ Εγκέφαλος: Ποιος μου δίνει εμένα βερεσέ; Για πες μου. ​Άγνωστος: Δεν σου δίνει κανένας βερεσέ εσένα;

•​ Εγκέφαλος : Όχι. Δεν μου δίνει κανένας εμένα.

•​ Εγκέφαλος : Όχι. Δεν μου δίνει κανένας εμένα. ​Άγνωστος: Αυτός που παίρνεις το κέρατο, τα δίνεις μετρητά ή τα πληρώνεις βερεσέ;

•​ Εγκέφαλος: Είσαι χαζός ρε; Άμα δεν έχεις μετρητά….

•​ Εγκέφαλος: Είσαι χαζός ρε; Άμα δεν έχεις μετρητά…. ​Άγνωστος: Όχι δεν είμαι χαζός. Εγώ σου μιλάω…σου…μία ερώτηση σου ΄κανα.

•​ Εγκέφαλος: Δεν υπάρχει. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει περίπτωση αυτά που λες. Ξέχασέ τα αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Άμα…

•​ Εγκέφαλος: Δεν υπάρχει. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει περίπτωση αυτά που λες. Ξέχασέ τα αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Άμα… ​Άγνωστος: Εγώ τα ΄παιρνα αέρα, ρε μ…, όλα.

Εγκέφαλος: Ναι, αλλά ντάξει. Αυτά τελειώσανε τώρα. Άμα θες τίποτα, να κρατάς κάνα σπίτι με κιλά, υπάρχει, να στα δώσουν αέρα και να πας μέσα και να μην ξαναβγείς ποτέ. Αυτά υπάρχουνε. Τώρα τί μου λες εσύ, δεν υπάρχουνε.

Άγνωστος: Εγώ…να σου πω κάτι. Εγώ πέρασα άλλες καταστάσεις κι άλλη εποχή. Αυτή την εποχή που περνάτε εσείς τώρα…

​Εγκέφαλος: Ε, δεν είναι… Δεν είναι οι εποχές.

​Άγνωστος:… που είστε νέοι άνθρωποι, οι νεότεροι…

Εγκέφαλος: Δεν είναι. Αυτή εδώ είναι γ.. τα εποχή. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη.

​Άγνωστος: Ε, ναι, ρε μ…, αλλά να σου πω. Παλιά ήταν καλύτερα. Όταν ήταν κι ο συγχωρεμένος ο πατέρας σου, ήταν καλύτερα. Τώρα; Tα ΄χετε κάνει μπ…. Εσείς φταίτε.

​Εγκέφαλος: Εμείς φταίμε;

​Άγνωστος: Μπ… τα κάνατε όλα. Ε, ναι. Ποιος φταίει ρε μ…; Skunk υπήρχαν τότε; skunk. Ποιος τα ΄βγαλε τα skunk ρε μ…; Εσείς τα βγάλατε οι πιτσιρικάδες. Οι μεγάλοι δεν ξέραμε από skunk. Όλα έξω τα βγάζανε. Έξω στην ύπαιθρο. Στην ύπαιθρο, ρε μ…, φυτεύανε. Σύρμα όλα. Όχι μπ…. Εσωτερικής καλλιέργειας.

​Εγκέφαλος: Γ… τα.

​Άγνωστος: Εσείς χαλάσατε…Εσείς…Οι νεότεροι έχετε κάνει…έχετε κάνει τη ζωή μπ…. Ε, ποιος φταίει;

​Εγκέφαλος: Ρε …, αυτό το κάνανε… αυτό…Ναι, αυτό το κάνανε γιατί είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση και έξω τους πιάνουνε. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, ρε φίλε; Γι΄ αυτό το κάνανε μέσα. Και έτσι περνάνε και έρχονται πολλά πράγματα. Είναι μεγάλη η ζήτηση.

Προς το τέλος της συνομιλίας, αποτυπώνεται ο εξής διάλογος:

​Άγνωστος: Θα με κεράσεις τίποτα; Έχω μείνει.

​Εγκέφαλος: Τί;

​Άγνωστος: Θα με κεράσεις τίποτα. Έχω μείνει, ρε μ….

Εγκέφαλος: Τί να σε κεράσω ρε μ…;

​Άγνωστος: Κάνα ψιλό.

​Εγκέφαλος: Εγώ ένα τσιγάρο, δύο, έχω εδώ πέρα. Άμα θες, έλα να πιούμε το ένα.

​Άγνωστος: Ασφαλώς και θα ΄ρθω. Δεν το συζητάω.

•​ Εγκέφαλος: Έλα.

Σε ακόμα ένα διάλογο, ο εγκέφαλος συζητά για ναρκωτικά MD, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «έχει απ’ όλα» και «κανονίζει» για επερχόμενη συναλλαγή.

Εγκέφαλος: Έλα.

• Άγνωστος: Να σου πω. MD έχεις;

• Εγκέφαλος: Τι;

• Άγνωστος: MD έχουμε?

• Εγκέφαλος: Έχω ναι.

• Άγνωστος: (ακατάληπτο)

•​ Εγκέφαλος: Τι?

• Άγνωστος: Λέγε βρε μπακαγιόκο.

• Εγκέφαλος: Έχω εγώ απ΄όλα.

•​ Άγνωστος: Ρε άσε το MD από κάτω. Κόκα κόλα έχεις;

•​ Εγκέφαλος: Ναι ρε μ… μου τα χει δώσει ο γιατρός βλάκα. Το γνήσιο το original.

•​ Άγνωστος: Μωρή ψ…. Μου σηκώθηκε τώρα. Να σου πω. Άσχετο έχουμε κάνα τρικάκι;

•​ Εγκέφαλος: Μμμ. (άρνηση)

•​ Άγνωστος: Έστω ένα τρικ. Ο γιατρός γύρισε;

• Εγκέφαλος: όχι δεν το σηκώνει.

•​ Άγνωστος: Είναι στο (ακατάληπτο) δηλαδή άρα τώρα γυρνάει για κάθε πέντε μέρες εδώ έξι και να πάμε στοο.. να πάει μάλλον (ακατάληπτο) έχουμε; Αύριο θα πάρω δυο σταγόνες εγώ τρεις καλές στο σπίτι (ακατάληπτο). Λέγε βρε μπακαγιόκο

Εγκέφαλος: Σου είπα ρε.

•​ Άγνωστος: Δεν ακούω.

• Εγκέφαλος: Τι δεν ακούς; Σου είπα τι έχω. MD έχω μόνο.

•​ Άγνωστος: Μόνο;

•​ Εγκέφαλος: Ναι.

• Άγνωστος: Εντάξει όταν θα βγεις πάρε με τηλέφωνο.

•​ Εγκέφαλος: Πες μου τι να σε πάρω τηλέφωνο μωρέ μ…;

•​ Άγνωστος: Τι?

•​ Εγκέφαλος: Το ίδιο μου πες και την άλλη φορά πες μου.

•​ Άγνωστος: Άμα βγεις πες μου ρε μ…. Ξέρεις τι θέλω. Τα ίδια.

•​ Εγκέφαλος: Έλα θα σε πάρω εγώ.

• Άγνωστος: Μη μας πρήζεις …. άντε μπακαγιόκο.

Advertisement





Advertisement