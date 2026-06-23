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Σμαραγδής διέψευσε ότι επιδιώκει τη συνεργασία τους και εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τις αναφορές στον Σωτήρη Μουστάκα και τον Στάθη Ψάλτη.

Ο σκηνοθέτης υποστήριξε ότι οι δύο αείμνηστοι ηθοποιοί συμμετείχαν στις ταινίες του γνωρίζοντας την κατάσταση της υγείας τους, αφήνοντας πίσω τους το τελευταίο καλλιτεχνικό τους ίχνος.

Τέλος, ο Γιάννης Σμαραγδής κάλεσε τον Δημήτρη Πιατά να επιδείξει μεγαλύτερο σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή.

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Ο Γιάννης Σμαραγδής χαρακτήρισε κακοπροαίρετα και άστοχα τα όσα είπε προ ημερών ο Δημήτρης Πιατάς, για τους ηθοποιούς που παίζουν σε ταινίες που σκηνοθετεί.

Ο Δημήτρης Πιατάς είχε αναφέρει προ ημερών: «Ο Γιάννης Σμαραγδής με κυνηγάει χρόνια να παίξω σε ταινία του και την έχω γλιτώσει. Όποιος επώνυμος, κάποιας ηλικίας, παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, πεθαίνει μετά, όπως ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης. Οπότε, δεν θέλω να παίξω σε ταινία του Σμαραγδή, γιατί δεν θέλω να πεθάνω ακόμα».

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Απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Πιατά έδωσε ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής. Με αφορμή όσα ανέφερε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Το Πρωινό» σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας τους, ο καταξιωμένος δημιουργός τοποθετήθηκε δημόσια. Διέψευσε τον ισχυρισμό ότι τον κυνηγά επί χρόνια για να συμμετάσχει σε ταινίες του, ενώ εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τις αναφορές στους αείμνηστους Σωτήρη Μουστάκα και Στάθη Ψάλτη.

Στη μακροσκελή δήλωσή του, ο Γιάννης Σμαραγδής υπερασπίζεται τη μνήμη των δύο ηθοποιών, μιλά για τη σχέση που είχε μαζί τους και καλεί τον Δημήτρη Πιατά να επιδείξει μεγαλύτερο σεβασμό απέναντι σε ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή.

«Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον Κύριο Πιατά να μην ανησυχεί μήπως παίξει σε κάποια ταινία μου και μετά πεθάνει, γιατί δεν σκοπεύω να τον καλέσω για κανέναν ρόλο.

Τώρα, το ότι τον κυνηγάω από τότε που γεννήθηκα να παίξει σε ταινίες μου είναι της φαντασίας του και μόνο, εκτός και αν πρόκειται για κακόγουστο, αυτοσαρκαστικό χιούμορ. Είναι καλός ηθοποιός, όμως ποτέ δεν με ενδιέφερε η υποκριτική του μανιέρα… Υποχρεώνομαι όμως να απαντήσω για τα κακόβουλα και δηλητηριώδη σχόλια για τη σχέση μου με δύο τεράστια μεγέθη ηθοποιών: του φίλου Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη.

Και ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν στις ταινίες μου, είχαν και οι δύο καρκίνο και δεν μου το είπαν. Και οι δύο ήρθαν εν γνώσει τους ότι αφήνουν το τελευταίο καλλιτεχνικό τους ίχνος στις ταινίες που είχα την τιμή να σκηνοθετώ. Και οι δύο ήταν ολοκληρωμένες ψυχές. Και στις ολοκληρωμένες ψυχές δίνεται από το σύμπαν η ευλογία να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίον θα “φύγουν”, όπως λένε οι γνωρίζοντες.