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Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλές επώνυμες καλεσμένες από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο.

Το μενού περιλάμβανε φρέσκο ψάρι και το σπάνιο ροζέ κρασί LAPO, ενώ τη διακόσμηση του τραπεζιού επιμελήθηκε ο Δημήτρης Μαστρόκαλος.

Η οικοδέσποινα προσέφερε στις καλεσμένες της δώρα από το κοσμηματοπωλείο Lianos και την εταιρεία Zartaux για να τις ευχαριστήσει για την παρουσία τους.

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Μέσα σε μια όαση δροσιάς και με πανοραμική Θέα την Ακρόπολη, τον Λυκαβηττό και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, γιόρτασε η γνωστή Συμβολαιογράφος Σίσσυ Παπαγεωργίου τα γενέθλιά της στο ειδυλλιακό εστιατόριο του st George Lycabettus!

Εκεί όπου το βλέμμα προσκυνά ευλαβικά το εκκλησάκι του Αη Γιώργη στον Λυκαβηττό και τις ιερές κολώνες της Ακρόπολης οι εκλεκτές καλεσμένες σκόρπισαν όλα τα θετικά vibes της διάθεσης ενός ανέμελου καλοκαιριού και της χαράς και της αγάπης τους για την φιλόξενη οικοδέσποινα.

Η εορτάζουσα Σίσσυ Παπαγεωργίου με την δημοσιογράφο και εκδότη της HuffPost Έμη Λιβανίου



Το lady lunch πλαισίωναν μεταξύ άλλων η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η Πρόεδρος του MDA Βάνα Λαβίδα, η Μαρίλυ Γλύπτη Κανελλάκη, η Τζένη Γλύπτη, η γνωστή δημοσιογράφος και εκδότης της HuffPost Έμη Λιβανίου, η Ειρήνη Νταϊφά, η επιχειρηματίας της Tzortzis LTD Μπίλη Τζώρτζη, η Άννα Μαρία Καμηλάρη Ιγγλέση, η Μπουμπού Μπαρμπαλιά, η Γιασμιν Νεγκάτ Οικονομοπούλου, η σύζυγος του Υπουργού Νίκου Παπαθανάση Λουκία Παπαθανάση, η ιδρύτρια της fresh line Μάιρα Βαγιωνή, η σύζυγος του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη Δήμητρα Μουτζούρη, η Άντα Μαυροπάνου, η γνωστή οδοντίατρος και πολιτεύτρια με την ΝΔ Δρ. Βασιλική Τσίντζου, η γνωστή

Ιατρός Δρ.Θεοδώρα Δημοπούλου Ψαλτοπούλου, η σύζυγος του γνωστού ζωγράφου Απόστολου Λάβδα Νατάσσα Λάβδα, η Αθανασία Κολοβού και η δικηγόρος Ντορέτα Πατρινέλη κ.ά.

Το lunch περιελάμβανε φρέσκο ψάρι δια χειρός του βραβευμένου chef του ξενοδοχείου.

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Η Συμβολαιογράφος Σίσσυ Παπαγεωργίου με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη

H Σίσσυ Παπαγεωργίου με την δρ.Θεοδώρα Ψαλτοπούλου Δημοπούλου

Σίσσυ Παπαγεωργίου, Αθανασία Κολοβού



Ο Δημήτρης Μαστρόκαλος των Mirro φρόντισε το υπέροχο art de la table στις αποχρώσεις του πράσινου και του λευκού, χρησιμοποιώντας πράσινα κεραμικά πιάτα της Θέμιδας Ζουγανέλη, πράσινο τραπεζομάντηλο και λευκές μαργαρίτες που έδιναν μια νότα δροσιάς και elegance στην χαρούμενη ατμόσφαιρα.

Ειρήνη Νταϊφά, Αννα Μαρία Καμηλάρη, Άντα Μαυροπάνου



Το menu που είχε σαν κυρίως πιάτο ψάρι, συνοδεύτηκε από το ακριβότερο ροζέ κρασί του κόσμου,το σπάνιο (παράγονται μόνο 500-700 φιάλες ετησίως) LAPO, των αμπελώνων Μπαβέλη, που η φιάλη του αποτελείται από χρυσό 24 καρατίων.

Νατάσσα Λάβδα, Έμη Λιβανιου



Στο τέλος του γεύματος μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τις εκλεκτές καλεσμένες:

Η πάντα φιλόξενη οικοδέσποινα, για να εκφράσει την αγάπη της στις καλεσμένες τους χάρισε ένα καλαίσθητο βραχιολάκι από το γνωστό κοσμηματοπωλείο «LIANOS” και την Gold υδατική κρέμα της ελβετικής εταιρείας premium προϊόντων δέρματος, της γνωστής ZARTAUX!

Λουκία Παπαθανάση, Μπίλη Τζώρτζη, Βάνα Λαβίδα

Η γνωστή συμβολαιογράφος Σίσσυ Παπαγεωργίου γιόρτασε τα γενέθλιά της στο εστιατόριο του St George Lycabettus με φόντο την καλοκαιρινή Αθήνα

Αθανασία Κολοβου, Άννα Κουτσούκου