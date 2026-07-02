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Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν σύνδεσμο ως ορμητήριο και λειτουργούσαν με διακριτούς ρόλους για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των παράνομων ενεργειών τους.

Οι αρχές συνέλαβαν δέκα άτομα, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη 29 πρόσωπα, για τα οποία συνεχίζονται οι έρευνες ταυτοποίησης.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και χώρους συγκέντρωσης, κατασχέθηκαν πλήθος όπλων, ναρκωτικά, χρηματικά ποσά και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των εγκληματικών πράξεων.

Η οργάνωση διακινούσε ναρκωτικά σε ποικίλους χώρους, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και καταστημάτων κράτησης, χρησιμοποιώντας βία και απειλές για την είσπραξη οφειλών.

Η δράση τους περιλάμβανε επίσης πολυάριθμες οργανωμένες επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, με ορισμένα μέλη να παραβιάζουν κατ’ επανάληψη τους επιβληθέντες δικαστικούς περιοριστικούς όρους.

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Εγκληματική Οργάνωση, τα μέλη της οποίας ήταν χούλιγκαν του Παναθηναϊκού και δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε εκβιάσεις, εμπρησμούς, διακίνηση ναρκωτικών και επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, εξάρθρωσαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δέκα μέλη, ενώ για στην υπόθεση εμπλέκονται και ακόμα 29 άτομα, τα οποία όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι αυτήν την ώρα. προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, είχαν αναπτύξει διαρκή εγκληματική δραστηριότητα, η οποία παρουσίαζε χαρακτηριστικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης. Αν και η οργάνωση δεν διέθετε αυστηρά καθορισμένη ιεραρχική δομή, λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και πρόσωπα που ασκούσαν καθοδηγητική επιρροή στα υπόλοιπα μέλη, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών.

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Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ως «ορμητήριο» χώρο συνδέσμου, που λειτουργούσε με προκάλυμμα νομιμοφανές κίνημα, ενώ τα μέλη της μετακινούνταν οργανωμένα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και χρησιμοποιώντας για τις επιθέσεις τους ξύλινα κοντάρια, καδρόνια, μεταλλικά αντικείμενα, σφυριά, φωτοβολίδες, πυρσούς και άλλα μέσα. Με τον τρόπο αυτό επιδίωκαν την επικράτησή τους έναντι οργανωμένων οπαδών άλλων αθλητικών ομάδων και την εδραίωση της παρουσίας τους στον χώρο της οργανωμένης οπαδικής βίας.

Η εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης δεν περιοριζόταν μόνο στην τέλεση επεισοδίων οπαδικής βίας. Διακριβώθηκε ότι μέλη της είχαν συγκροτήσει αυτοτελή εγκληματική ομάδα, η οποία δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην προμήθεια, αποθήκευση και περαιτέρω διάθεση κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και άλλων ναρκωτικών, όπως ροζ κοκαΐνη και ecstasy, στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας, με αποκλειστικό σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Τα ηγετικά μέλη προμήθευαν τις ουσίες σε κατώτερα μέλη της ομάδας, τα οποία είχαν αναλάβει τη μεταπώλησή τους σε χώρους διασκέδασης, ιδιωτικές συγκεντρώσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, ακόμη και σε σχολικές μονάδες και σε κατάστημα κράτησης.

Περαιτέρω, προέκυψε ότι, για τη διασφάλιση της είσπραξης χρηματικών οφειλών που σχετίζονταν με τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, μέλη της εγκληματικής ομάδας προέβαιναν σε απειλές, εκβιασμούς και πράξεις βίας, ενώ διακριβώθηκε και η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον δύο περιστατικά εμπρησμών, τα οποία πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την άσκηση πίεσης, την οικονομική ωφέλεια ή την εξόφληση οφειλών μεταξύ των εμπλεκομένων.

Μάλιστα, κάποια από τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης παραβίαζαν κατ’ επανάληψη περιοριστικούς όρους που τους είχαν επιβληθεί από τις δικαστικές Αρχές, συνεχίζοντας να παρακολουθούν αθλητικές εκδηλώσεις, να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες συνδέσμων οργανωμένων οπαδών και να εμπλέκονται σε νέες αξιόποινες πράξεις.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε -14- οικίες, σε σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών, καθώς και σε μέσα μετακίνησης, με τη συνδρομή δικαστικών λειτουργών και αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης (Κ-9), μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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· -18- ξύλινα κοντάρια,

· σπρέι χρωματισμού,

· -2- ζυγαριές ακριβείας,

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· -4- φυσίγγια και κάλυκας,

· -4- τρίφτες,

· ρουχισμός οπαδικού περιεχομένου,

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· καταγραφικό καμερών, το οποίο ήταν συνδεδεμένο σε οθόνη και κατέγραφε σε πραγματικό χώρο με το οπτικό πεδίο εμβέλειας να καλύπτει δημόσιο χώρο,

· -4- φωτοβολίδες χειρός, πυρσός χειρός, δυναμίτης μαύρου χρώματος,

· μικροποσότητα ινδικής κάνναβης,

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· αυτοσχέδια, διάφανη νάιλον συσκευασία, περιέχουσα -1,83- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

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· αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα φυτικό απόσπασμα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους -1,6- γραμμαρίων,

· αεροβόλο όπλο,

· full-face και γάντια με κοκάλινη επένδυση,

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· -4- αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

· πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ και

· πλαστικό αεροβόλο, το οποίο έφερε γεμιστήρα με -10- σφαιρίδια,

· χρησιμοποιούμενο δακρυγόνο,

· χρησιμοποιούμενη κρότου λάμψης,

· ξύλινο στειλιάρι,

· φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

· -18- κινητά τηλέφωνα,

· 2 Ι.Χ.Ε. και μοτοσικλέτα και

· το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ και 200 LEK.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί οι ακόλουθες υποθέσεις:

· οργανωμένη συμπλοκή την 28/8/2025 στην περιοχή του Κολωνού, κατά την οποία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αφού συγκεντρώθηκαν και μετέβησαν οργανωμένα στο σημείο με σκοπό την επίθεση σε οργανωμένους οπαδούς αντίπαλης αθλητικής ομάδας, συνεπλάκησαν μαζί τους, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός μέλους της εγκληματικής οργάνωσης,

· οργανωμένη επίθεση την 29/9/2025, μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα, κατά την οποία περίπου -30- δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και χρησιμοποιώντας αντικείμενα πρόσφορα για επίθεση, επιτέθηκαν σε αποχωρούντες φιλάθλους, προκαλώντας φθορές σε οχήματα και αφαιρώντας προσωπικά αντικείμενα με χρήση βίας,

· ληστρική επίθεση την 4/3/2026 σε βάρος αλλοδαπού, κατά την οποία ομάδα δραστών τον προσέγγισε οργανωμένα, του προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες και αφαίρεσε τη μοτοσικλέτα και προσωπικά αντικείμενά του, τα οποία εντοπίστηκαν μεταγενέστερα με εκτεταμένες φθορές,

· οργανωμένη συμπλοκή την 23/3/2026 στον περιβάλλοντα χώρο αθλητικής εγκατάστασης, στην οποία συμμετείχαν οργανωμένοι οπαδοί διαφορετικών ομάδων, χρησιμοποιώντας φωτοβολίδες, πυροσβεστήρες και άλλα αντικείμενα πρόσφορα για επίθεση,

· προκαθορισμένη συμπλοκή («ραντεβού») την 23/9/2025 μεταξύ οργανωμένων οπαδών, η οποία είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων,

· οργανωμένη επίθεση την 27/9/2025 σε βάρος φιλάθλων μετά τη λήξη ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση, καθώς οι δράστες θεώρησαν εσφαλμένα ότι ανήκαν σε αντίπαλη αθλητική ομάδα,

· δύο στοχευμένες επιθέσεις την 16/1/2026 και 5/2/2026 σε βάρος ατόμων λόγω της οπαδικής τους ταυτότητας, οι οποίες εκδηλώθηκαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και έξω από σχολείο, αντίστοιχα, κατόπιν οργανωμένου σχεδιασμού και συντονισμού των δραστών,

· η παράλληλη εγκληματική δραστηριότητα μελών της οργάνωσης στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και η εμπλοκή τους σε εκβιάσεις, απειλές, πράξεις βίας και εμπρησμούς, που συνδέονταν με την είσπραξη χρηματικών οφειλών από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκε οργανωμένη επίθεση που σημειώθηκε την 14/6/2026 σε βάρος μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο δέχθηκε επίθεση με οπαδικό κίνητρο από οργανωμένους οπαδούς έτερης αθλητικής ομάδας. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της ληστείας, των παραβάσεων της αθλητικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί όπλων.