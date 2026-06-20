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Μία κλήση στο 112 άνοιξε τον δρόμο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, εκμεταλλευόταν αλλοδαπές γυναίκες με σκοπό τη γενετήσια και οικονομική τους εκμετάλλευση, μέσω «γραφείου» ερωτικών ραντεβού που λειτουργούσε στο διαδίκτυο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17 και 18 Ιουνίου από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

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Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα: ένας 26χρονος, δύο αλλοδαποί ηλικίας 27 και 19 ετών και μία 31χρονη αλλοδαπή γυναίκα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση, μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης παρασχέθηκε προστασία και αρωγή σε τρεις αλλοδαπές γυναίκες, οι οποίες φέρονται να είχαν πέσει θύματα του κυκλώματος.

Η κλήση στο 112 και η αρχή της έρευνας

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν αλλοδαπή γυναίκα, που φέρεται να ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων, κάλεσε το 112 ενώ βρισκόταν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Αθήνας.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης την εντόπισαν και τη μετέφεραν σε αστυνομική υπηρεσία, όπου προέκυψαν ενδείξεις trafficking. Από εκεί και μετά, η έρευνα πέρασε στα χέρια των εξειδικευμένων αστυνομικών της υπηρεσίας κατά της εμπορίας ανθρώπων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να στρατολογούσαν γυναίκες από χώρες της Λατινικής Αμερικής, αξιοποιώντας ψευδείς υποσχέσεις και απατηλά μέσα. Στη συνέχεια, τις μετέφεραν στην Ελλάδα με σκοπό την εκμετάλλευσή τους.

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Το «χρέος», τα ναρκωτικά και ο έλεγχος

Το φερόμενο μοντέλο δράσης περιλάμβανε έναν γνώριμο μηχανισμό ελέγχου: το «χρέος». Οι γυναίκες, σύμφωνα με την έρευνα, πιέζονταν να αποπληρώσουν ποσά που τους αποδίδονταν με προσχηματικές αιτιολογίες.

Παράλληλα, οι Αρχές αναφέρουν ότι η χρήση ναρκωτικών λειτουργούσε ως μέσο εξάρτησης και χειραγώγησης. Στις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες συνθετικών ναρκωτικών, δισκία τύπου ecstasy, κεταμίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, καθώς και εξοπλισμός νόθευσης, τυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών ουσιών.

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Κατά την Αστυνομία, ο 26χρονος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο. Καθόριζε αμοιβές, επέβλεπε τις μετακινήσεις και απαιτούσε συνεχή λογοδοσία για τα έσοδα και τις κινήσεις των γυναικών. Άλλα μέλη φέρονται να είχαν αναλάβει την επιτήρηση και τη μεταφορά τους σε ξενοδοχεία ή οικίες πελατών.

Το διαδικτυακό «γραφείο» ως βιτρίνα

Κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να κανονίζονταν τα ραντεβού. Η διαφήμιση και ο προγραμματισμός των συναντήσεων, σύμφωνα με την έρευνα, γίνονταν μέσω συνεργασίας με «γραφείο» ερωτικών ραντεβού που λειτουργούσε μέσω ιστοσελίδας.

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Το ψηφιακό περιβάλλον, από τις πλατφόρμες γνωριμιών έως τις ιστοσελίδες συνοδών, έχει πλέον μετατραπεί σε πεδίο όπου η εκμετάλλευση μπορεί να κρύβεται πίσω από μια φαινομενικά «κανονική» αγγελία ή ένα «ραντεβού» που εμφανίζεται ως συναινετική υπηρεσία.

Στην πραγματικότητα, όμως, πίσω από την οθόνη μπορεί να υπάρχουν γυναίκες υπό καθεστώς φόβου, χρέους, απειλών ή εξάρτησης.

Δεν είναι η πρώτη φορά

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Η νέα υπόθεση στην Αθήνα δεν είναι μεμονωμένη ως προς το μοντέλο δράσης. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλες περιπτώσεις στις οποίες οι Αρχές εντόπισαν είτε «γραφεία» ερωτικών ραντεβού είτε διαδικτυακές πλατφόρμες να λειτουργούν ως μηχανισμός προσέλκυσης πελατών ή εκμετάλλευσης θυμάτων.

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Στη Μύκονο, το καλοκαίρι του 2024, είχε εξαρθρωθεί κύκλωμα που φέρεται να προωθούσε γυναίκες στην πορνεία μέσω «γραφείου» ερωτικών ραντεβού που λειτουργούσε σε ιστοσελίδα. Οι αστυνομικοί είχαν κλείσει ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας και εντόπισαν τρεις γυναίκες από τη Βραζιλία, στις οποίες παρασχέθηκε αρωγή.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, στην Αθήνα, συνελήφθη 42χρονος παραγωγός διαδικτυακών πορνογραφικών ταινιών, κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και ανήλικη, που βρίσκονταν σε ευάλωτη κατάσταση, τις εξανάγκαζε να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες και τις υποχρέωνε να συμμετέχουν σε βιντεοσκοπημένες γενετήσιες πράξεις που διακινούνταν ηλεκτρονικά.

Λίγες ημέρες αργότερα, στη Θεσσαλονίκη, ήρθε στο φως υπόθεση 16χρονης που φέρεται να εκδιδόταν μέσω διαδικτύου. Η ανήλικη, σύμφωνα με την έρευνα, είχε ανοίξει λογαριασμό σε εφαρμογή γνωριμιών/συνοδών, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως ενήλικη, ενώ πίσω από τα ραντεβού οι Αρχές διερευνούσαν κύκλωμα μαστροπείας.

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Ο κοινός παρονομαστής

Κοινός παρονομαστής αυτών των υποθέσεων είναι η ευαλωτότητα των θυμάτων και η ψηφιακή μεσολάβηση. Οι δράστες, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, δεν χρειάζονται πλέον απαραίτητα έναν εμφανή χώρο ή έναν παράνομο οίκο ανοχής. Αρκεί μια ιστοσελίδα, ένα προφίλ, μία αγγελία, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και ένα δίκτυο ανθρώπων που μεταφέρει, επιτηρεί και εισπράττει.

Η εμπορία ανθρώπων δεν είναι πάντα ορατή. Συχνά κρύβεται πίσω από λέξεις όπως «συνοδός», «ραντεβού», «φιλοξενία», «δουλειά στο εξωτερικό», «καλές απολαβές». Και ακριβώς γι’ αυτό απαιτείται επαγρύπνηση, εξειδικευμένη αστυνομική έρευνα και άμεση προστασία των θυμάτων.

Στην Ελλάδα λειτουργεί η γραμμή 1109 για αναφορές πιθανών περιστατικών εμπορίας ανθρώπων. Γιατί σε υποθέσεις όπως αυτή, η πρώτη πληροφορία μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στη σιωπή και τη διάσωση.