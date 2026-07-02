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Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγούνται σήμερα τα μέλη Εγκληματικής Οργάνωσης, τα οποία με συνδετικό κρίκο τις οπαδικές προτιμήσεις τους φέρονται να έφθασαν ακόμα και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πρόκειται για δέκα χούλιγκαν του Παναθηναϊκού -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- τους οποίους συνέλαβαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους με μια επιχείρηση, που ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Τετάρτης και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας με τη σύλληψη και του τελευταίου υπόπτου.

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Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα με δικογραφία σε βάρος τους για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, των σωματικών βλαβών, της έκρηξης, της πλαστογραφίας, της εκβίασης, της κατασκευής εκρηκτικών και της συμμετοχής σε συμπλοκές.