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Οι φορολογικές αρχές επισπεύδουν τις διαδικασίες διότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τροποποιητικές δηλώσεις για το έτος στο οποίο ανάγονται τα εισοδήματα αυτά.

Για όσους αδυνατούν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο, παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε έως 72 έντοκες δόσεις.

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Ειδοποιητήρια σε περίπου 55.000 συνταξιούχους που δεν δήλωσαν τα αναδρομικά συντάξεων που εισέπραξαν το 2020 αποστέλλει η Εφορία, μετά τον εντοπισμό των εκκρεμοτήτων μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Οι φορολογικές αρχές επισπεύδουν τις σχετικές διαδικασίες, καθώς οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του έτους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση διευθέτησή τους.

Αναδρομικά συντάξεων: 55.000 φορολογούμενοι με εκκρεμότητες και νέες ειδοποιήσεις από την ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από τους περίπου 878.000 φορολογούμενους που εισέπραξαν αναδρομικά ποσά το 2020, οι 761.000, δηλαδή το 87%, έχουν υποβάλει τις απαιτούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

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Για τους υπόλοιπους ο ελεγκτικός μηχανισμός προχώρησε σε διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπίσει περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει πρόσθετος φόρος. Από τη διαδικασία προέκυψε ότι σχεδόν 55.000 φορολογούμενοι εμφανίζουν εκκρεμότητες με εκτιμώμενη φορολογική επιβάρυνση τουλάχιστον 100 ευρώ.

Η ανταπόκριση στα πρώτα ηλεκτρονικά μηνύματα δείχνει ότι περίπου τρεις στους δέκα φορολογούμενους που ειδοποιήθηκαν έχουν ήδη προχωρήσει στην υποβολή της απαιτούμενης τροποποιητικής δήλωσης και στην καταβολή του φόρου. Για όσους εξακολουθούν να αγνοούν τις ειδοποιήσεις, η ΑΑΔΕ ετοιμάζει νέο γύρο υπενθυμίσεων ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπόχρεους, προκειμένου να κλείσουν τις φορολογικές εκκρεμότητες.

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά

Η υποβολή των τροποιητικών δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν το φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται τα εισοδήματα και όχι το έτος κατά το οποίο εισπράχθηκαν.

Ειδικότερα:

Ξεχωριστή δήλωση για κάθε έτος: Τα αναδρομικά δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν. Για εισοδήματα του 2020 επιλέγεται το φορολογικό έτος 2020, δηλαδή η δήλωση που υποβλήθηκε το 2021.

Τα αναδρομικά δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν. Για εισοδήματα του 2020 επιλέγεται το φορολογικό έτος 2020, δηλαδή η δήλωση που υποβλήθηκε το 2021. Ηλεκτρονική διαδικασία: Για τα φορολογικά έτη από το 2015 και μετά, οι υπόχρεοι εισέρχονται στην εφαρμογή δηλώσεων εισοδήματος της ΑΑΔΕ, επιλέγουν «Τροποποιητική Δήλωση» και στη συνέχεια «Δήλωση Αναδρομικών Ε1».

Για τα φορολογικά έτη από το 2015 και μετά, οι υπόχρεοι εισέρχονται στην εφαρμογή δηλώσεων εισοδήματος της ΑΑΔΕ, επιλέγουν «Τροποποιητική Δήλωση» και στη συνέχεια «Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Προσυμπληρωμένα ποσά: Τα αναδρομικά εμφανίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, χωρίς να παρέχεται δυνατότητα αλλαγής άλλων στοιχείων του αρχικού εντύπου μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Τα αναδρομικά εμφανίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, χωρίς να παρέχεται δυνατότητα αλλαγής άλλων στοιχείων του αρχικού εντύπου μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας. Ποια ποσά αφορά: Η υποχρέωση δήλωσης καλύπτει αναδρομικές αποδοχές που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και καθυστερημένες καταβολές μισθών, συντάξεων ή επιδομάτων.

Σε δόσεις

Για όσους αδυνατούν να εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή, προβλέπεται η δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου σε έως 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται σε 30 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι για να αξιοποιήσει κάποιος τον μέγιστο αριθμό των 72 δόσεων θα πρέπει η συνολική οφειλή, μαζί με τους τόκους, να φτάνει τουλάχιστον τα 2.160 ευρώ. Για μικρότερες οφειλές, ο αριθμός των δόσεων περιορίζεται αναλόγως.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)