Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο προβλέπει έως 120 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ και επιτόκιο 5,84%.

Το πρόγραμμα αφορά χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, ενώ η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ΑΑΔΕ ή του e-ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν είχαν ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η μετάβαση από το προηγούμενο καθεστώς των 72 δόσεων δεν είναι αυτόματη, απαιτώντας επανυπολογισμό του υπολοίπου και εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης.

Η επιμήκυνση της περιόδου εξόφλησης σε δέκα έτη στοχεύει στη διευκόλυνση των οφειλετών, αν και η τελική επιβάρυνση αυξάνεται λόγω των τόκων.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση προσφέρει προστασία από ορισμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ωστόσο η άρση προϋπαρχουσών κατασχέσεων εξετάζεται ανά περίπτωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων φιλοδοξεί να δώσει μεγαλύτερο περιθώριο αποπληρωμής σε οφειλέτες του Δημοσίου, αλλά και να επαναφέρει σε καθεστώς συνέπειας φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Με ορίζοντα εφαρμογής τον Νοέμβριο, οι 72 δόσεις αυξάνονται σε 120, δηλαδή η περίοδος εξόφλησης μπορεί να φθάσει τα δέκα χρόνια. Η εφαρμογή προϋποθέτει την οριστικοποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Σύμφωνα με τις ανακοινωμένες που ανακοινώθηκαν, προβλέπονται έως 120 μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη δόση 30 ευρώ και επιτόκιο 5,84%. Το πλαίσιο αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, με αναφερόμενη προθεσμία αιτήσεων έως τις 30 Ιουνίου 2027. Αναφέρεται επίσης προϋπόθεση οι οφειλές να μην βρίσκονταν σε ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με ειδική αντιμετώπιση όσων μεταβαίνουν από τις 72 δόσεις. Οι οριστικοί όροι πρέπει να επιβεβαιωθούν από τη νομοθεσία και τις επίσημες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Advertisement

Advertisement

Τα έξι βήματα για τον ενδιαφερόμενο

Πρώτο βήμα: Είσοδος στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με κωδικούς TAXISnet και έλεγχος των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των υφιστάμενων ρυθμίσεων.

Δεύτερο βήμα: Διαχωρισμός των οφειλών ανά ημερομηνία λήξης. Δεν σημαίνει ότι κάθε νέο χρέος μπορεί να ενταχθεί στις 120 δόσεις.

Τρίτο βήμα: Όσοι πληρώνουν ήδη 72 δόσεις ελέγχουν τη δυνατότητα μεταφοράς του ανεξόφλητου υπολοίπου. Δεν διακόπτουν την υφιστάμενη ρύθμιση προτού ενεργοποιηθεί επίσημα η μετάβαση.

Τέταρτο βήμα: Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας ΑΑΔΕ ή, για ασφαλιστικά χρέη, μέσω ΚΕΑΟ/e-ΕΦΚΑ, μόλις ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες.

Πέμπτο βήμα: Έλεγχος του αριθμού δόσεων, της μηνιαίας καταβολής και του συνολικού κόστους τόκων πριν από την οριστική υποβολή.

Έκτο βήμα: Εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης και συνέπεια τόσο στις επόμενες δόσεις όσο και στις νέες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Advertisement

Πόσο μειώνεται η μηνιαία δόση

Για χρέος 12.000 ευρώ, χωρίς τόκους, η διαίρεση δίνει 166,67 ευρώ τον μήνα σε 72 δόσεις και 100 ευρώ σε 120. Με ενδεικτικό σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84% και ισόποση τοκοχρεολυτική εξόφληση, οι δόσεις προσεγγίζουν αντίστοιχα τα 198 και 132 ευρώ. Η επιμήκυνση ελαφρύνει τη μηνιαία καταβολή αλλά αυξάνει τους συνολικούς τόκους. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί, όχι επίσημη εκκαθάριση.

Πόσα χρωστούν ιδιώτες και επιχειρήσεις

Στην κυβερνητική παρουσίαση του Απριλίου 2026 για την προηγούμενη ρύθμιση, η αρχική περίμετρος δυνητικά επιλέξιμων οφειλών είχε υπολογιστεί σε 95,3 δισ. ευρώ. Από αυτά, 31,5 δισ. ευρώ αφορούσαν περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 63,8 δισ. ευρώ περίπου 284.000 επιχειρήσεις. Τα ποσά δεν αποτελούν το συνολικό σημερινό χρέος προς το Δημόσιο ούτε το ποσό που εντάχθηκε τελικά σε ρύθμιση.

Πόσοι μπήκαν στις 72 δόσεις

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 είχαν αναφερθεί περίπου 23.000 εντάξεις για χρέη προς την Εφορία και 13.000 για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Το άθροισμα των 36.000 εντάξεων δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με ισάριθμα διαφορετικά πρόσωπα, αφού ο ίδιος οφειλέτης μπορεί να έχει χρέη και στους δύο φορείς.

Advertisement

Πόσες παλαιότερες ρυθμίσεις χάθηκαν

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά ιστορικά στοιχεία του ΚΕΑΟ έως τις 30 Ιουνίου 2026, είχαν καταγραφεί από το 2013 συνολικά 2.538.810 ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών. Από αυτές, 1.384.098 είχαν χαθεί, 869.519 είχαν ολοκληρωθεί και 285.193 παρέμεναν ενεργές. Με άλλα λόγια, περίπου 54,5% των καταγεγραμμένων ρυθμίσεων είχαν χαθεί, 34,2% είχαν εξοφληθεί και 11,2% συνέχιζαν να εξυπηρετούνται. Πρόκειται για το ιστορικό σύνολο των ρυθμίσεων του ΚΕΑΟ και όχι αποκλειστικά για τις 72 δόσεις. Δεν επιτρέπεται συνεπώς να αποδοθεί αυτό το ποσοστό αποτυχίας ειδικά στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Πάνω από 52 δισεκατομμύρια ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία

Στα τέλη Ιουνίου 2026, οι συνολικές ασφαλιστικές οφειλές που κατέγραφε το ΚΕΑΟ ανέρχονταν σε περίπου 52,43 δισ. ευρώ: 30,3 δισ. ευρώ κύρια οφειλή και 22,12 δισ. ευρώ πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις. Περίπου επτά στους δέκα οφειλέτες χρωστούσαν έως 15.000 ευρώ, ενώ 3.029 οφειλέτες με χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου συγκέντρωναν σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών ασφαλιστικών οφειλών.

Advertisement

Πότε και πώς γίνεται η μετάβαση

Η διάταξη αναμένεται να κατατεθεί μέσα στον Οκτώβριο και η νέα εφαρμογή να λειτουργήσει τον Νοέμβριο. Η μετάβαση από τις 72 στις 120 δόσεις δεν προβλέπεται αυτόματη: θα απαιτείται νέα ηλεκτρονική αίτηση και επανυπολογισμός του υπολοίπου. Αναφέρεται επίσης πληρωμή της πρώτης δόσης μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την αίτηση.

Τι γίνεται με τις κατασχέσεις

Η υπαγωγή σε ρύθμιση μπορεί, υπό νόμιμες προϋποθέσεις, να προστατεύει από ορισμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Δεν συνεπάγεται όμως αυτομάτως άρση κάθε προϋπάρχουσας κατάσχεσης ή άμεση αποδέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών. Κάθε οφειλέτης χρειάζεται να ελέγξει την προσωπική του περίπτωση με την αρμόδια υπηρεσία.

Το ερώτημα της επόμενης ημέρας

Η δεκαετής αποπληρωμή μπορεί να καταστήσει βιώσιμη μια μηνιαία υποχρέωση, χωρίς όμως να διαγράφει το χρέος ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Για το Δημόσιο το ζητούμενο είναι η αύξηση των πραγματικών εισπράξεων. Για τον οφειλέτη, η δυνατότητα να παραμείνει συνεπής μέχρι την τελευταία δόση. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πόσοι θα ενταχθούν, αλλά πόσοι θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη ρύθμιση.

Advertisement

Πηγές: ΑΑΔΕ (aade.gr)· ΚΕΑΟ, τριμηνιαία έκθεση Ιουνίου 2026. Οι όροι της νέας ρύθμισης τελούν υπό επίσημη οριστικοποίηση.

Advertisement