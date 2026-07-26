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Η τροποποίηση αυτή διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής, επιτρέποντας σε χιλιάδες επιπλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν αποπληρωμή οφειλών σε έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης.

Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα μερικής διαγραφής οφειλών και τόκων μέσω του ειδικού αλγορίθμου της πλατφόρμας για όσους πληρούν τα κριτήρια.

Η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση του ιδιωτικού χρέους και στην αποτροπή κατασχέσεων, ενισχύοντας τη βιώσιμη διευθέτηση των οφειλών για τους πολίτες.

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Από αύριο, Δευτέρα, τίθεται σε λειτουργία ο αναβαθμισμένος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, σηματοδοτώντας μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι το ελάχιστο ύψος οφειλής μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, επιτρέποντας σε πολύ περισσότερους πολίτες και μικρές επιχειρήσεις να ενταχθούν στη διαδικασία.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες οι οποίοι μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του μηχανισμού, παρότι αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, η διεύρυνση των κριτηρίων μπορεί να ανοίξει τον δρόμο ακόμη και για περίπου ένα εκατομμύριο επιπλέον δυνητικούς δικαιούχους.

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Έως 420 δόσεις και δυνατότητα «κουρέματος»

Ο νέος εξωδικαστικός προβλέπει ρύθμιση έως 240 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ενώ για τραπεζικά δάνεια και απαιτήσεις που διαχειρίζονται servicers η αποπληρωμή μπορεί να φθάσει ακόμη και τις 420 δόσεις. Παράλληλα, όπου προκύπτει από τον ειδικό αλγόριθμο της πλατφόρμας, εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα μερικής διαγραφής οφειλών και τόκων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο θεσμός αποδίδει

Η μέχρι σήμερα πορεία του εξωδικαστικού μηχανισμού δείχνει ότι ολοένα και περισσότεροι οφειλέτες επιλέγουν αυτή τη λύση. Από την έναρξη λειτουργίας του έχουν ολοκληρωθεί περισσότερες από 60.000 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές περίπου 18,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τον Απρίλιο του 2026 επιτεύχθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις, συνολικού ύψους 588 εκατ. ευρώ, αριθμός αυξημένος κατά 51% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Στόχος η αποσυμφόρηση της οικονομίας

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η νέα παρέμβαση θα συμβάλει στη μείωση του ιδιωτικού χρέους, θα αποτρέψει νέες κατασχέσεις και πλειστηριασμούς και θα επιτρέψει σε πολίτες και επιχειρήσεις να επανέλθουν σταδιακά σε καθεστώς οικονομικής κανονικότητας. Παράλληλα, σε επόμενη φάση θα ενεργοποιηθούν πρόσθετες διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του ίδιου μηχανισμού.

Για όσους έχουν πραγματική αδυναμία πληρωμής, ο νέος εξωδικαστικός αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη ευκαιρία των τελευταίων ετών για μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση των χρεών τους, με ευνοϊκότερους όρους και πολύ μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.