Με νέο ιστορικό υψηλό ξεκίνησε το 2026 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, καθώς μόνο τον Ιανουάριο ρυθμίστηκαν οφειλές συνολικού ύψους 773 εκατ. ευρώ μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Πρόκειται για επίδοση-ρεκόρ, που επιβεβαιώνει αφενός την αποτελεσματικότητα του εργαλείου και αφετέρου την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το νέο αυτό υψηλό ξεπερνά κατά 113 εκατ. ευρώ το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε καταγραφεί τον Ιούνιο του 2025, καταδεικνύοντας τη σταθερά ανοδική πορεία του μηχανισμού.

Advertisement

Advertisement

Πάνω από 2.500 ρυθμίσεις σε έναν μήνα

Κατά τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 2.554 νέες ρυθμίσεις, ενώ από την έναρξη λειτουργίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 53.307 ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 16,53 δισ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαχρονική δυναμική και την ευρεία αποδοχή του πλαισίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 68,6% των ρυθμίσεων αφορά φυσικά πρόσωπα – επιτηδευματίες, γεγονός που αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο του μηχανισμού στη στήριξη μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων.

Κοινωνική διάσταση: Στήριξη ευάλωτων και ΑμεΑ

Σημαντική είναι και η κοινωνική διάσταση των ρυθμίσεων. Μόνο τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 274 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 37 αφορούσαν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, από την έναρξη εφαρμογής του μηχανισμού, 440 οφειλέτες έχουν πετύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας τους και της κύριας κατοικίας τους.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τον ρόλο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού όχι μόνο ως εργαλείου οικονομικής εξυγίανσης, αλλά και ως μηχανισμού κοινωνικής προστασίας.

Αυξημένη κινητικότητα και στις διμερείς ρυθμίσεις

Παράλληλα, αυξημένη δυναμική παρουσιάζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους τέσσερις μεγαλύτερους servicers της αγοράς (Intrum, Cepal, DoValue και Qquant). Τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 442 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν 5.522 οφειλέτες, έναντι 412 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι η συνεργασία οφειλετών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων ενισχύεται, οδηγώντας σε πιο ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις για το ιδιωτικό χρέος.

Σταθερός πυλώνας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους

Συνολικά, τα στοιχεία του πρώτου μήνα του 2026 επιβεβαιώνουν ότι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός εξελίσσεται σε σταθερό πυλώνα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, με αυξανόμενη συμμετοχή, υψηλές επιδόσεις και έντονη κοινωνική στόχευση. Ένα εργαλείο που, όπως δείχνουν οι αριθμοί, έχει πλέον εδραιωθεί στη συνείδηση των οφειλετών ως αξιόπιστη λύση.