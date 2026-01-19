«Αποκούμπι» στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών εξακολουθούν να αναζητούν οι οφειλέτες προς το Δημόσιο και τους ιδιώρτες. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 15,7 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το εργαλείο έχει πλέον ωριμάσει και λειτουργεί ως βασικός πυλώνας αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους.

Σημαντικό ρόλο στη δυναμική του 2025 έπαιξαν οι βελτιωτικές παρεμβάσεις που θεσμοθετήθηκαν τον Απρίλιο, οι οποίες στόχευσαν κυρίως στη μεσαία τάξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ένα τρίτο των μηνιαίων ρυθμίσεωναποδίδεται πλέον σε αυτές τις αλλαγές, ενώ το ποσοστό εγκρισιμότητας ανήλθε στο 80%, επίπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για αντίστοιχα εργαλεία.

Μόνο τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφηκαν 2.294 επιτυχείς ρυθμίσεις, εκ των οποίων:

615 αφορούσαν τη μεσαία τάξη

αφορούσαν τη μεσαία τάξη 233 οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά

οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά 32 οφειλέτες με αναπηρία (ΑΜΕΑ)

Παράλληλα, 404 οφειλέτες κατάφεραν, έως το τέλος του έτους, να αναστείλουν προγραμματισμένους πλειστηριασμούς, αξιοποιώντας το μέτρο της προκαταβολής, γεγονός με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία.

Ο τέταρτος χρόνος λειτουργίας του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού κλείνει με θεαματική βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Υπενθυμίζεται ότι το 2022, πρώτο έτος εφαρμογής, είχαν επιτευχθεί μόλις 2.706 ρυθμίσεις – αριθμός που σήμερα προσεγγίζει τις μηνιαίες επιδόσεις του συστήματος. Μόνο εντός του 2025 πραγματοποιήθηκαν 21.680 επιτυχείς αναδιαρθρώσεις, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 700% σε σύγκριση με τα πρώτα στάδια λειτουργίας. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την ταχεία προσαρμογή του θεσμού και τη σταδιακή άρση των αρχικών δυσλειτουργιών.

Σημαντική κινητικότητα καταγράφηκε και στις διμερείς ρυθμίσεις με χρηματοδοτικούς φορείς. Τον Νοέμβριο του 2025, οι ρυθμίσεις με τους τέσσερις μεγαλύτερους servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant) ανήλθαν συνολικά σε 356 εκατ. ευρώ, αφορώντας περίπου 5.700 οφειλέτες. Η πλειονότητα των περιπτώσεων σχετίζεται με στεγαστικά δάνεια, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του εργαλείου για τη σταθερότητα της πρώτης κατοικίας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η ενεργοποίηση νέας υπηρεσίας μέσω του myEGDIXlive, που θα υποστηρίζει τη Μηχανή Έγκαιρης Προειδοποίησης. Η υπηρεσία θα προσφέρει:

τεχνική υποστήριξη στη χρήση της πλατφόρμας και

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα με μέτριο ή υψηλό κίνδυνο αφερεγγυότητας.