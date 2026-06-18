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Τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση χρεών έως και σε 72 δόσεις, δίνοντας μια επιπλέον «ανάσα» σε χιλιάδες νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν βάρος από παλαιές οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να τακτοποιήσουν χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από το 2024 με σημαντικά ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής.

Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ που είχαν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026. Πρόκειται κυρίως για χρέη που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης και της έντονης αύξησης του κόστους λειτουργίας επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

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Το βασικό πλεονέκτημα της ρύθμισης είναι η δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, γεγονός που μειώνει σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση των οφειλετών. Σε αρκετές περιπτώσεις η μηνιαία δόση μπορεί να διαμορφωθεί ακόμη και κοντά στα 30 ευρώ, καθιστώντας πιο εφικτή την επανένταξη των οφειλετών σε καθεστώς φορολογικής και ασφαλιστικής συνέπειας.

Ωστόσο, η υπαγωγή στη ρύθμιση δεν θα είναι αυτόματη ούτε χωρίς προϋποθέσεις. Κεντρικός όρος αποτελεί η τακτοποίηση όλων των νεότερων οφειλών που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Οι συγκεκριμένες οφειλές θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ήδη ενταχθεί σε πάγια ρύθμιση πριν από την υποβολή της αίτησης για τις 72 δόσεις. Η συγκεκριμένη διάταξη θεωρείται το βασικό «φίλτρο» που θα αποκλείσει αρκετούς οφειλέτες από το νέο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ενώ το χρονικό περιθώριο ένταξης αναμένεται να παραμείνει ανοικτό έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026. Με αυτόν τον τρόπο το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να δώσει επαρκή χρόνο στους ενδιαφερόμενους ώστε να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και να προχωρήσουν στην τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους.

Η σημασία της νέας ρύθμισης αποκτά ιδιαίτερο βάρος αν ληφθεί υπόψη το μέγεθος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ ξεπερνούν πλέον τα 51 δισ. ευρώ, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αγρότες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, γεγονός που τους στερεί ασφαλιστική ενημερότητα και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Για πολλούς οφειλέτες, η ρύθμιση των 72 δόσεων αποτελεί ίσως την τελευταία μεγάλη ευκαιρία να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικότητας, να αποφύγουν κατασχέσεις και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και να ανακτήσουν τη δυνατότητα οικονομικού προγραμματισμού. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι τελικές λεπτομέρειες εφαρμογής, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα υποδεχθεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.