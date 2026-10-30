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Το μέτρο στοχεύει στην κάλυψη του κόστους των τελωνειακών υπηρεσιών για τη διαχείριση των εισαγόμενων δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο που καθορίζει τους κανόνες είσπραξης και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι οικονομικοί φορείς.

Το τέλος υπολογίζεται ανά είδος αγαθού ανεξάρτητα από την αξία του και συνυπολογίζεται στη φορολογητέα αξία για την απόδοση του ΦΠΑ.

Οι αγορές που πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις.

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Από την 1η Νοεμβρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης (Union Handling Fee – UHF), ύψους 2 ευρώ ανά αντικείμενο, για ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ε.Ε. Στόχος του μέτρου είναι η κάλυψη του κόστους των τελωνειακών υπηρεσιών για τη διαχείριση των δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για την εφαρμογή του νέου τέλους, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε την εγκύκλιο Ε.2067/2026, με την οποία καθορίζονται οι κανόνες επιβολής και είσπραξης, οι υπόχρεοι καταβολής, καθώς και οι διαδικασίες που καλούνται να ακολουθούν οι οικονομικοί φορείς και οι τελωνειακές αρχές.

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Πώς υπολογίζεται το τέλος των 2 ευρώ

Το Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης ορίζεται σταθερά στα 2 ευρώ ανά είδος αγαθού, ανεξάρτητα από τη συνολική αξία των εμπορευμάτων, τον τρόπο μεταφοράς ή την τυχόν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση.

Υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο διασαφιστής, δηλαδή το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση. Σε περίπτωση έμμεσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, την υποχρέωση αναλαμβάνει και το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η διασάφηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, το τέλος δεν επιστρέφεται ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσης ή διπλής υποβολής τελωνειακής διασάφησης.

Οι κωδικοί Y126 και F00 στις τελωνειακές διαδικασίες

Για την εφαρμογή του μέτρου προβλέπεται η χρήση δύο ειδικών κωδικών στις τελωνειακές διαδικασίες:

Y126: Ενεργοποιεί την επιβολή του τέλους στο σύστημα TARIC.

Ενεργοποιεί την επιβολή του τέλους στο σύστημα TARIC. F00 (Union Handling Fee): Χρησιμοποιείται για την καταχώριση της σχετικής επιβάρυνσης στις τελωνειακές διασαφήσεις Η1 και Η7.

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ

Η θέσπιση του νέου τέλους δεν μεταβάλλει τους ισχύοντες κανόνες για την απόδοση του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών.

Ωστόσο, το ποσό του Ενωσιακού Τέλους Διεκπεραίωσης συνυπολογίζεται, κατά περίπτωση, στη φορολογητέα αξία πάνω στην οποία υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

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Ποιες αγορές δεν επηρεάζονται

Το νέο μέτρο αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, δεν επηρεάζονται οι αγορές και οι αποστολές αγαθών που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε.

Έτσι, από την 1η Νοεμβρίου 2026, οι εισαγωγές δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου από τρίτες χώρες θα επιβαρύνονται με το νέο τέλος, το οποίο θα εφαρμόζεται βάσει των ειδικών κανόνων που προβλέπει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

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