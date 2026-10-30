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Στην κινητοποίηση συμμετέχουν οι ενώσεις ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ΠΕΝΕΝ, ενώ διεξάγονται παράλληλες δράσεις λιμενεργατών σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως με κεντρικό σύνθημα την ειρήνη.

Η απεργία προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια διαφόρων ελληνικών λιμανιών, οδηγώντας σε ακυρώσεις και μεταφορές προγραμματισμένων αναχωρήσεων πλοίων για τις βραδινές ώρες.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για τις αλλαγές και τη διαδικασία τροποποίησης των εισιτηρίων τους.

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Στο Δημοτικό Θέατρο βρίσκονται από το πρωί της Παρασκευής (30/10) σωματεία ναυτικών, καθώς είναι σε ισχύ η 24ωρη απεργία, ενώ στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ναυτικών σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων, η ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης στα πλοία.

Στην απεργία συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ).

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Κουτσούμπας: «Όλος ο λαός στο πλευρό των λιμενεργατών»

«Σήμερα σε 113 λιμάνια, σε 22 χώρες και στις 5 ηπείρους οι λιμενεργάτες απεργούν! Στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα παντού: “Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο τους! Απαιτούμε λιμάνια της ειρήνης, των λαών και όχι βάσεις και ορμητήρια των ιμπεριαλιστών”. Είμαστε στο πλευρό τους, ο λαός, η νεολαία, όλοι οι λαοί. “Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!” Αυτό είναι το σημερινό σύνθημα», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά για την Ημέρα Διεθνούς κινητοποίησης των Λιμενεργατών.

Από την άλλη μεριά, ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ τόνισε: «Σήμερα, εδώ από τον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, είμαστε μαζί με περισσότερα από 113 λιμάνια σε όλο τον κόσμο, σε 5 ηπείρους και 21 χώρες. Ενώνουμε τον αγώνα μας με τους συναδέλφους μας λιμενεργάτες από την Αυστραλία, την Ινδία, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη, το Μεξικό, τις ΗΠΑ, το Μαρόκο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Δανία, την Κροατία, την Ιρλανδία, το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και τις Αζόρες, την Ισπανία από τη Βαρκελώνη μέχρι τη Χώρα των Βάσκων, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, την Κύπρο και τη γειτονική μας Τουρκία και στέλνουμε ένα κοινό μήνυμα: Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο! Λιμάνια των λαών και της ειρήνης! Όχι βάσεις των ιμπεριαλιστών!».

Δεμένα τα πλοία λόγω της απεργίας

Σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, η κινητοποίηση των εργαζομένων αφορά τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου-Αντιρρίου, όπου αναμένονται σοβαρές επιπτώσεις στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Blue Star Ferries, δεν θα εκτελεστούν το δρομολόγιο του Blue Star 1, στις 07:25 από Πειραιά προς Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και Ίο, με επιστροφή, και του Blue Star Paros, στις 07:30 προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο, με επιστροφή. Ακυρώνονται επίσης τα προγραμματισμένα δρομολόγια των Aero Highspeeds προς τον Αργοσαρωνικό.

Άλλες αναχωρήσεις μεταφέρονται αργά το βράδυ. Από τον Πειραιά, τα Blue Star Myconos, Blue Star Chios, Αριάδνη και Έλυρος προγραμματίζεται να αποπλεύσουν στις 23:00, το Blue Star Naxos στις 23:30 και το Νήσος Σάμος στις 23:59. Για τα ακυρωμένα δρομολόγια η εταιρεία ζητεί αλλαγή εισιτηρίων μέσω του πρακτορείου κράτησης ή του κέντρου εξυπηρέτησής της.

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