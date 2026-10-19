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Οι συμμετέχοντες ζητούν την κάλυψη των χιλιάδων κενών σε προσωπικό, την επαρκή κρατική χρηματοδότηση, τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και την ασφάλεια των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες.

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες προκήρυξαν απεργιακές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια σε μεγάλες πόλεις, απαιτώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες και κατάργηση των συγχωνεύσεων τμημάτων.

Παράλληλα, οι φοιτητικοί σύλλογοι αντιτίθενται στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και ζητούν ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση.

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Σε πανελλαδική ημέρα κινητοποιήσεων μετατρέπεται η Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και γονείς να βγαίνουν στους δρόμους, διεκδικώντας ασφαλή σχολεία, κάλυψη των κενών σε προσωπικό, ουσιαστική κρατική χρηματοδότηση και διασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες.

Η απεργία των εκπαιδευτικών, τα μαθητικά συλλαλητήρια και οι κινητοποιήσεις των φοιτητικών συλλόγων αναμένεται να αναδείξουν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, η κατάσταση των σχολικών κτιρίων, η ανεπαρκής χρηματοδότηση, οι συνθήκες φοίτησης και η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης.

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Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι γονείς, οι οποίοι συντάσσονται με τα αιτήματα μαθητών και εκπαιδευτικών. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή, τονίζοντας ότι η μόρφωση, η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται ως οικονομικό βάρος.

Απεργία εκπαιδευτικών: Τα αιτήματα και τα σημεία συγκέντρωσης

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την πλευρά της, η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει στάσεις εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καλώντας παράλληλα τις τοπικές ΕΛΜΕ να καλύψουν το διάστημα από τις 08:00 έως τις 11:00 με επιπλέον στάσεις εργασίας.

Στην Αθήνα, το απεργιακό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30, στο Άγαλμα Βενιζέλου. Κινητοποιήσεις αναμένονται την ίδια ημέρα και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν:

Την άμεση κάλυψη όλων των κενών με προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα.

Την ακύρωση των συγχωνεύσεων και συμπτύξεων τμημάτων.

Την επαρκή στελέχωση των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό.

Την ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων.

Την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τους μισθούς και τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, περίπου 15.000 κενές θέσεις εκπαιδευτικών εξακολουθούν να μην έχουν καλυφθεί. Όπως επισημαίνουν, οι ελλείψεις αυτές έχουν ως συνέπεια την απώλεια διδακτικών ωρών, την αύξηση των υπερωριών και τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, προκειμένου να καλυφθούν στοιχειώδεις ανάγκες.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Νικόλας Βουρδουμπάς, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία της Τετάρτης, υπογραμμίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί θα κλείσουν τα σχολεία και θα διαδηλώσουν για τα αιτήματά τους.

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Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι χαμηλοί μισθοί, τους οποίους χαρακτηρίζει εξευτελιστικούς, σε συνδυασμό με τη διαχρονική πραγματική μείωση των αποδοχών τους, καθιστούν δύσκολη την κάλυψη των αναγκών τους. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι τα σχολεία δεν διαθέτουν ούτε τα απαραίτητα χρήματα για αναλώσιμα, την ώρα που, όπως σημειώνει, διατίθενται δισεκατομμύρια ευρώ για τον πόλεμο και καταγράφονται νέα ρεκόρ κερδοφορίας για λίγους.

Μαθητές στους δρόμους για ένα καλύτερο σχολείο

Ενεργή συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της 21ης Οκτωβρίου αναμένεται να έχουν και οι μαθητές, οι οποίοι διεκδικούν ένα σχολείο που να καλύπτει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες τους, χωρίς ελλείψεις προσωπικού, επικίνδυνες κτιριακές εγκαταστάσεις και χαμένες διδακτικές ώρες.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στα Προπύλαια, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σε ολόκληρη τη χώρα.

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Οι μαθητές εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο σχολικό περιβάλλον και ζητούν να έχουν ενεργό λόγο στις αποφάσεις που αφορούν τη σχολική ζωή και τις συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Κοινός στόχος μαθητών και εκπαιδευτικών είναι η διαμόρφωση ενός σχολείου με επαρκές προσωπικό, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, λιγότερους μαθητές ανά τμήμα και ουσιαστική υποστήριξη κάθε παιδιού.

Φοιτητικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα – Οι διεκδικήσεις για τα πανεπιστήμια

Στο πανεκπαιδευτικό μέτωπο συμμετέχουν και οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι διοργανώνουν συλλαλητήριο στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ακολουθώντας τον «δρόμο που χάραξε η Γαλλία».

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Οι φοιτητές θέτουν στο επίκεντρο την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια, την αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και τη βελτίωση της φοιτητικής μέριμνας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προβλήματα στέγασης, στο αυξημένο κόστος διαβίωσης, στην ενίσχυση των φοιτητικών εστιών και στην αύξηση του στεγαστικού επιδόματος. Παράλληλα, οι φοιτητικοί σύλλογοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στις διαγραφές φοιτητών και υποστηρίζουν ότι η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να παραμείνει δημόσια και δωρεάν, εξασφαλίζοντας πτυχία με ουσιαστική επιστημονική και επαγγελματική αξία.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι φοιτητές σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν εκ νέου κατασκήνωση και να διανυκτερεύσουν σε σκηνές στην πλατεία Συντάγματος το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου.

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Οι φοιτητικοί σύλλογοι αντιτίθενται στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Όπως υποστηρίζουν, προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να είναι η ενίσχυση και η αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

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Σύμφωνα με τις θέσεις τους, η ουσιαστική βελτίωση της ανώτατης εκπαίδευσης προϋποθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, κατάλληλο εξοπλισμό, περισσότερα μέλη ΔΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς και επαρκή υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας. Κεντρικό αίτημα αποτελεί η αύξηση της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης προς τα πανεπιστήμια, ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες και να προσφέρουν ασφαλείς και σύγχρονες συνθήκες σπουδών.

Οι φοιτητές ζητούν, επιπλέον, έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη βασικών εξόδων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η θέρμανση και η συντήρηση των πανεπιστημιακών κτιρίων. Όπως επισημαίνουν, η επαρκής χρηματοδότηση είναι απαραίτητη τόσο για την ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων όσο και για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Παράλληλα, ζητούν να αντιμετωπιστούν οι φθορές και τα προβλήματα που παρουσιάζουν παλαιές εγκαταστάσεις, οι ελλείψεις σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, αλλά και η ανάγκη ανανέωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού. Στόχος τους είναι τα πανεπιστήμια να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Σημαντική θέση στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους διατηρεί, επίσης, η αντίθεση στις διαγραφές φοιτητών.

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Οι γονείς στηρίζουν τις κινητοποιήσεις για ασφαλή σχολεία

Στο πλευρό των μαθητών βρίσκονται και οι γονείς, οι οποίοι δηλώνουν έτοιμοι να διεκδικήσουν σχολεία ασφαλή, σύγχρονα και επαρκώς στελεχωμένα, με όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

Με ανακοίνωσή της, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) καλεί σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια, η υγεία και η μόρφωση των παιδιών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως δαπάνες που πρέπει να περικοπούν.

«Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια και τις διαβεβαιώσεις», τονίζουν οι γονείς, περιγράφοντας τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθημερινά οι σχολικές μονάδες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα ασυντήρητα και επικίνδυνα σχολικά κτίρια, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, η υποστελέχωση της Ειδικής Αγωγής, η ανεπαρκής χρηματοδότηση και η απουσία των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των μαθητών.

Οι γονείς υπογραμμίζουν ότι δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογική η ανασφάλεια μέσα στις σχολικές αίθουσες ούτε να απαιτείται να συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό προτού αναζητηθούν ευθύνες και ληφθούν μέτρα.

Όπως επισημαίνουν, η πρόληψη, η τακτική συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων και η επαρκής στελέχωση των σχολείων δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία τους. Το μήνυμα των γονέων είναι σαφές: κάθε παιδί πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μορφώνεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με τις απαραίτητες υποδομές, το κατάλληλο προσωπικό και τη στήριξη που χρειάζεται.

Η κινητοποίηση της 21ης Οκτωβρίου φέρνει στο προσκήνιο τις διεκδικήσεις ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές και γονείς ζητούν περισσότερους πόρους, επαρκή στελέχωση, ασφαλείς εγκαταστάσεις και ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.