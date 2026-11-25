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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων, φοιτητών και μαθητών καταγράφεται στις απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Οι διαδηλωτές διεκδικούν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, καθώς και ενίσχυση των δημόσιων δαπανών για την Υγεία και την Παιδεία.

Τα συνδικάτα και οι ομοσπονδίες αντιδρούν στις κυβερνητικές πολιτικές, καταγγέλλοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη συμμετοχή της χώρας σε πολεμικές συγκρούσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτήρισε την απεργία προάγγελο νέων κινητοποιήσεων ενάντια στην ακρίβεια και τη φοροληστεία.

Οι συμμετέχοντες τονίζουν την ανάγκη για αξιοπρεπή διαβίωση, επισημαίνοντας ότι το αυξημένο κόστος ζωής καθιστά αδύνατη την επιβίωση με τους τρέχοντες μισθούς.

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Μεγάλη είναι η συμμετοχή εργαζομένων, φοιτητών και μαθητών στις απεργιακές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας, η ΑΔΕΔΥ, τα Εργατικά Κέντρα, οι Ομοσπονδίες και τα Συνδικάτα διοργανώνουν συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της Ελλάδας.

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Με κεντρικό σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, συντάξεις, στέγη, Υγεία και Παιδεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία», οι διαδηλωτές εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, μεταφέροντας το μήνυμα μέσα από κινητοποιήσεις σε εκατοντάδες χώρους εργασίας.

Όπως επισημαίνουν, οι κινητοποιήσεις αποτελούν απάντηση στις εκκλήσεις της κυβέρνησης, των αστικών κομμάτων και της αντιπολίτευσης για αποδοχή νέων θυσιών στο όνομα των επιχειρηματικών κερδών και των πολεμικών συγκρούσεων, αλλά και στην «κουλτούρα φέρετρων» και τη «δημοσιονομική πειθαρχία», που, όπως υποστηρίζουν, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και του κράτους.

Κουτσούμπας: «Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν οδηγήσει το λαό μας συνεχώς να πληρώνει»

Ο ΓΓ του ΚΚΕ υποστήριξε ότι ο λαός βρίσκεται αντιμέτωπος με την μεγάλη ακρίβεια, την φοροληστεία και την καθήλωση των μισθών στα επίπεδα του 2009, προσθέτοντας ότι η σημερινή πανεργατική πανελλαδική απεργία είναι ο προάγγελος μίας νέας περιόδου ανάτασης και αντεπίθεσης.

Η δήλωση του ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα:

«Η πολιτική και οι στόχοι της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την εξασφάλιση της κερδοφορίας μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και τη συμμετοχή της στους πολεμικούς σχεδιασμούς έχουν οδηγήσει το λαό μας συνεχώς να πληρώνει με τη μεγάλη ακρίβεια, με τη φοροληστεία, με την καθήλωση των μισθών στα επίπεδα του 2009, με την ουσιαστική ληστεία των συντάξεων του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο και τόσα άλλα.

Λοιπόν, η σημερινή πανεργατική πανελλαδική απεργία, που στέφεται ήδη από μεγάλη επιτυχία σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ουσιαστικά οργανωμένη με αποφασιστικότητα απ’ τα κάτω, απ’ τους ίδιους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους, τα σωματεία τους, τους συλλόγους τους, με τη συμμετοχή επίσης αγροτών, κτηνοτρόφων στην επαρχία, αυτοαπασχολούμενων, επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων στις πόλεις, της νεολαίας μας, των φοιτητών, των μαθητών, είναι ο προάγγελος μιας νέας περιόδου ανάτασης, αντεπίθεσης του εργατικού λαϊκού κινήματος σε συντονισμό με τα κινήματα των άλλων χωρών της Ευρώπης, όλου του κόσμου. Προχωράμε καλά».

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«Ο μισθός μου τελειώνει στις 15 του μήνα»

o Δημήτρης, φοιτητής επί πτυχίω στην εσωτερική Αρχιτεκτονική που ταυτόχρονα εργάζεται σε εργαστήριο με έπιπλα και μακέτες, σημείωσε ότι έχει κατέβει στην απεργία «γιατί η ακρίβεια και το κόστος ζωής έχει φτάσει στα ύψη και ο μισθός μου τελειώνει στα στις 15 του μήνα και είναι πάρα πολύ δύσκολα μετά να τα βγάλουμε πέρα χωρίς να ζητάμε λεφτά από τη μαμά και τον μπαμπά, έτσι; Που δεν είναι σωστό γιατί είμαστε νέοι, βγαίνουμε στην αγορά εργασίας έτσι και δεν μπορούμε να αυτοστηριχτούμε, να πατήσουμε στα πόδια μας.

Οπότε με το να κατέβουμε σήμερα εδώ και να κατέβουμε όλοι έτσι με τα μπλοκ των φοιτητών, των μαθητών δίπλα στα σωματεία και τα συνδικάτα, γιατί η ΓΣΕΕ για παράδειγμα, που έχει στην ηγεσία της το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχει καταψηφίσει τη σημερινή απεργία για να λένε ότι οι εργαζόμενοι δεν αντιδρούν, δεν κινητοποιούνται, ότι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι πραγματικά ευνοϊκά γι αυτούς στην τελική. Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι και μπορούμε να το δούμε στην καθημερινότητά μας όλοι από το ότι απλά δε βγαίνουμε».

Κλείνοντας τόνισε ότι «άρα έχουμε κατέβει για τα αυτονόητα, για να διεκδικήσουμε ζωή με αξιοπρέπεια. Να μην παίρνουμε μισθούς πείνας, να μην τελειώνουν τα λεφτά μας. Πράγματα απλά, τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή πράγματα τα οποία πρέπει να είναι αυτονόητα, ανθρώπινα δικαιώματα, επί της ουσίας μια ζωή με αξιοπρέπεια».

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«Τα σχολεία μας καταρρέουν»

Από την πλευρά της, η Ευαγγελία Σούρλα, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλιούπολης “Μιχάλης Παπαμαύρος” ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «τα σχολεία μας καταρρέουν».

«Η σημερινή απεργία είναι συνέχεια όλου του προηγούμενου διαστήματος και της μεγάλης απεργίας της 21ης Οκτωβρίου που είχαμε ως κλάδος μέσω της ΔΟΕ σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα προβλήματα εξακολουθούν να είναι εκρηκτικά. Είμαστε ένα μήνα πριν το κλείσιμο των σχολείων για τα Χριστούγεννα, μετά την τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ήταν δύο χιλιάδες πανελλαδικά, που αντιστοιχούν πολύ λίγες προσλήψεις για όλα τα κενά σε όλα τα σχολεία. Τα κενά αυτή τη στιγμή είναι μεγάλα. Η αναλογία των παιδιών, ειδικά στην παράλληλη στήριξη, είναι ένας εκπαιδευτικός ανά τέσσερα ή πέντε παιδιά. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί η στήριξη των παιδιών ολόπλευρα. Έχουμε μεγάλο θέμα με τους σχολικούς νοσηλευτές για σοβαρά προβλήματα υγείας των μαθητών μας. Λείπουν σε ολόκληρα σχολικά συγκροτήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των μαθητών μας».

Στη συνέχεια, η Ευαγγελία Σούρλα υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση δίνει χρήματα για την προετοιμασία της πολεμικής οικονομίας, γιατί τα σχολεία μας καταρρέουν. Έχουμε συνεχώς πτώσεις σοβάδων. Έχουμε συνέχεια ζητήματα ηλεκτρολογικών ζητημάτων με κάθε, με την παραμικρή βροχή νερά να μπαίνουν από ταράτσες, ταβάνια, να βγαίνουν νερά από τις πρίζες ουσιαστικά σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Για όλα αυτά είμαστε εδώ και απεργούμε σήμερα και συνεχίζουμε καιτο επόμενο διάστημα με κινητοποιήσεις και το Δεκέμβρη με την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκέμβρη και συνολικά το επόμενο διάστημα. Γιατί το υπουργείο και η κυβέρνηση καταθέτει το ένα σχέδιο νόμου πίσω από το άλλο, το οποίο μας λέει ότι δεν θα παίρνει μέτρα για να λειτουργούν τα σχολεία, δεν θα γίνονται προσλήψεις. Εμείς αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε να την ανεχτούμε και γι’ αυτό μαζί με τους γονείς και τις ενώσεις γονέων είμαστε σήμερα σε απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα».

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Δείτε εικόνες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη:

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