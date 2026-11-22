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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στις 25 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική απεργία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με αιτήματα για μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η ΑΔΕΔΥ, εργατικά κέντρα και πολυάριθμα σωματεία συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στις μετακινήσεις, καθώς τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια και έχουν προγραμματιστεί στάσεις εργασίας στο μετρό της Αθήνας.

Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε διάφορες πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, για τη διεκδίκηση των αιτημάτων.

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Σε απεργιακό κλοιό θα βρίσκεται η χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, καθώς εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα συμμετέχουν στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις. Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ συμμετοχή έχουν ανακοινώσει εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία από διάφορους κλάδους.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι μισθολογικές αυξήσεις, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, αλλά και η ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων.

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Παράλληλα, αλλαγές αναμένονται στις μετακινήσεις, καθώς έχουν ανακοινωθεί στάσεις εργασίας στο μετρό και τον Ηλεκτρικό, ενώ ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου

Στον δημόσιο τομέα, η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Στον ιδιωτικό τομέα, απεργιακές αποφάσεις έχουν λάβει μέχρι στιγμής 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες, ενώ συμμετοχή έχουν ανακοινώσει και εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία.

Μεταξύ των κλάδων που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις είναι οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στα τρόφιμα και τα ποτά, στο φάρμακο, οι λογιστές, καθώς και εργαζόμενοι στον Τύπο, το Χαρτί και το θέαμα-ακρόαμα.

Στην απεργία συμμετέχουν επίσης εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ κινητοποιήσεις και καλέσματα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και φοιτητές.

Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και τραμ

Αλλαγές αναμένονται στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, με το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) να έχει ανακοινώσει δύο στάσεις εργασίας.

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Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στο μετρό θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις:

Από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00.

Από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

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Για τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και το τραμ αναμένονται οι τελικές αποφάσεις των αρμόδιων σωματείων, οι οποίες θα καθορίσουν αν θα υπάρξουν επιπλέον στάσεις εργασίας ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Οι επιβάτες καλό είναι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των συγκοινωνιακών φορέων, καθώς το πρόγραμμα των μέσων ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σημαντικές αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς ναυτεργατικά σωματεία συμμετέχουν στην απεργία.

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Ειδικότερα, η ΠΕΜΕΝ και το ναυτεργατικό σωματείο «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου.

Ως εκ τούτου, οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς εκείνη την ημέρα θα πρέπει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερωθούν για τυχόν ακυρώσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Πού θα πραγματοποιηθούν οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα, η ΑΔΕΔΥ έχει προγραμματίσει την κεντρική απεργιακή συγκέντρωσή της στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος.

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Την ίδια ώρα, εργατικά σωματεία του ιδιωτικού τομέα καλούν σε συγκέντρωση στα Προπύλαια.

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Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στον Πειραιά έχει ανακοινωθεί κινητοποίηση στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες προγραμματίζονται, επίσης, σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι θέτουν στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων την ενίσχυση του εισοδήματός τους και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης επιβαρύνουν τα νοικοκυριά.

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Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μόνιμες προσλήψεις και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, με έμφαση στην Υγεία και την Παιδεία.

Αντίστοιχα, τα σωματεία του ιδιωτικού τομέα προβάλλουν αιτήματα για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καλύτερες αποδοχές, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και μείωση του χρόνου εργασίας.

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