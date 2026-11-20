«Δεν έχουμε μέλλον»: Ξεσηκωμός της Gen Z στην Ευρώπη - Διαδηλώσεις σε 25 χώρες για παιδεία, ακρίβεια, πόλεμο, κλιματική κρίση - Reuters

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Φοιτητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε τουλάχιστον 25 ευρωπαϊκές χώρες, με τους συμμετέχοντες να ζητούν αυξημένη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και δράση για την κλιματική αλλαγή.

Οι ειρηνικές κινητοποιήσεις ανέδειξαν ποικίλα αιτήματα, όπως η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, η μείωση των στρατιωτικών δαπανών και η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Στην Ιταλία οι διαδηλώσεις είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή, ενώ στη Γερμανία ακτιβιστές οργάνωσαν κινητοποιήσεις σε δεκάδες πόλεις για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις περικοπές.

Πολλοί νέοι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανησυχία τους για το μέλλον, συνδέοντας την οικονομική κρίση με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και την ανάγκη για πολιτικές αλλαγές.

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Ένα νέο κύμα από φοιτητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή (20/11) σε ολόκληρη την Ευρώπη, με έμπνευση από τις κινητοποιήσεις που συγκλόνισαν τη Γαλλία, αν και αυτή τη φορά οι συγκεντρώσεις ήταν σαφώς πιο περιορισμένες. Τα αιτήματα των διαδηλωτών κυμαίνονταν από την αύξηση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης έως την κλιματική δικαιοσύνη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις περιλάμβαναν ακόμη και την κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι πραγματοποιούσαν μια «διεθνή νεανική απεργία» σε τουλάχιστον 25 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Κροατία.

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Students staged demonstrations across Italy, coinciding with a broader wave of youth mobilization throughout Europe. In Rome, protesters marched to the Education Ministry, where some threw firecrackers at the building as police stood guard https://t.co/mEQeD3TceI pic.twitter.com/9hfzzyhSnt — Reuters (@Reuters) November 20, 2026

There is a massive youth strike taking place all over Europe today.



Someone please explain to @RealAlexJones that this is led by students and far left activists, not Muslims. pic.twitter.com/7oTRuGIoTR November 20, 2026

Στη Γερμανία, η ομάδα ακτιβιστών «Gen Z regelt» –που σημαίνει «Η Gen Z αναλαμβάνει δράση»– ανακοίνωσε ότι διοργάνωνε διαδηλώσεις σε 73 πόλεις και κωμοπόλεις.

«Σίγουρα δεν είμαι ευχαριστημένη με τις περικοπές που γίνονται παντού, ούτε στο πανεπιστήμιό μου ούτε στο ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα ή στα σχολεία. Γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ: για να εκφράσω την αντίθεσή μου και να πιέσω για αλλαγή, γιατί η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι», δήλωσε η φοιτήτρια Jasmin Hamadi, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στην Κολωνία.

Europe's youth set to join mass cost of living protests in 25 countries

➡️ https://t.co/7z2OD68atz pic.twitter.com/FmQdBQG5Zm — FRANCE 24 English (@France24_en) November 20, 2026

Germany is protesting again.



More precisely, German schoolchildren who are not studying hard today, but are instead marching in the streets with flags and banners. Protests are taking place across the country: young people are speaking out against the reintroduction of mandatory… pic.twitter.com/xoKKRY757m Advertisement November 20, 2026

And in Vienna, there are already disturbances and clashes with the police.

This Friday morning at the Vienna City Hall began not with a latte: activists from the Gen Z movement, during arrests, surrounded the police and launched an attack. The police responded by using pepper… pic.twitter.com/5wyRuDJYNW — Sprinter Report (@SprinterReport) November 20, 2026

«Η απαίτηση για αλλαγή μεγαλώνει»

Οι πορείες ήταν στην πλειονότητά τους ειρηνικές και συγκέντρωσαν κυρίως μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες διαδηλωτές.

Στην Ιταλία, οι κινητοποιήσεις είχαν μεγαλύτερη έκταση, με τους διαδηλωτές να στρέφονται κατά της οικονομικής πολιτικής της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και να ζητούν υψηλότερους μισθούς και μεγαλύτερες δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες.

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Στη Γαλλία, οι πολύ μεγαλύτερες διαδηλώσεις έχουν κατά καιρούς σημαδευτεί από βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία και περιστατικά λεηλασιών.

More footage from the march and chanting during the local event of international youth strike against war and rearmament in Budapest, Hungary. The crowd seems big enough on Váci utca. pic.twitter.com/DDXeqxwX7D — Csaba Tóth 🇸🇴 (@tothcsabatibor) November 20, 2026

Στη Σερβία, οι κινητοποιήσεις υπό την ηγεσία φοιτητών κορυφώθηκαν με την ανατροπή, μέσω εκλογών τον προηγούμενο μήνα, του επί χρόνια ηγέτη της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

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Αναταραχές έχουν σημειωθεί και στην Αλβανία.

«Η σημερινή ημέρα είναι επίσης πολύ σημαντική, επειδή οι νέοι βγαίνουν στους δρόμους όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, επικεφαλής της CGIL, της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας της Ιταλίας, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

«Σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και μεταξύ των απλών πολιτών, η απαίτηση για αλλαγή γίνεται ολοένα και πιο έντονη», πρόσθεσε.

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«Δεν έχουμε μέλλον»: Ξεσηκωμός της Gen Z στην Ευρώπη – Διαδηλώσεις σε 25 χώρες για παιδεία, ακρίβεια, πόλεμο, κλιματική κρίση – Reuters «Δεν έχουμε μέλλον»: Ξεσηκωμός της Gen Z στην Ευρώπη – Διαδηλώσεις σε 25 χώρες για παιδεία, ακρίβεια, πόλεμο, κλιματική κρίση – Reuters «Δεν έχουμε μέλλον»: Ξεσηκωμός της Gen Z στην Ευρώπη – Διαδηλώσεις σε 25 χώρες για παιδεία, ακρίβεια, πόλεμο, κλιματική κρίση – Reuters «Δεν έχουμε μέλλον»: Ξεσηκωμός της Gen Z στην Ευρώπη – Διαδηλώσεις σε 25 χώρες για παιδεία, ακρίβεια, πόλεμο, κλιματική κρίση – Reuters «Δεν έχουμε μέλλον»: Ξεσηκωμός της Gen Z στην Ευρώπη – Διαδηλώσεις σε 25 χώρες για παιδεία, ακρίβεια, πόλεμο, κλιματική κρίση – Reuters «Δεν έχουμε μέλλον»: Ξεσηκωμός της Gen Z στην Ευρώπη – Διαδηλώσεις σε 25 χώρες για παιδεία, ακρίβεια, πόλεμο, κλιματική κρίση – Reuters

«Ένα μέλλον θανάτου»

Όπως και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις, τα αιτήματα των διαδηλωτών ήταν ποικίλα και συχνά αλληλένδετα. Μεταξύ άλλων, ζητούσαν καλύτερη χρηματοδότηση των σχολείων, αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών και ουσιαστική δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

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Πολλοί από τους συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις της Παρασκευής κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες. Σε πλακάτ και πανό υπήρχαν συχνά εκκλήσεις για μείωση των στρατιωτικών δαπανών, καθώς και μηνύματα διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος ζωής.

Στο Βερολίνο, περίπου 4.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην ιστορική πλατεία Αλεξάντερπλατς.

Στην Κολωνία, ο αριθμός των διαδηλωτών ήταν μικρότερος από τους 5.000 που ανέμεναν οι διοργανωτές, ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, οι συμμετέχοντες ανέρχονταν και πάλι σε χιλιάδες.

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«Δεν έχουμε μέλλον»: Ξεσηκωμός της Gen Z στην Ευρώπη – Διαδηλώσεις σε 25 χώρες για παιδεία, ακρίβεια, πόλεμο, κλιματική κρίση – Reuters «Δεν έχουμε μέλλον»: Ξεσηκωμός της Gen Z στην Ευρώπη – Διαδηλώσεις σε 25 χώρες για παιδεία, ακρίβεια, πόλεμο, κλιματική κρίση – Reuters «Δεν έχουμε μέλλον»: Ξεσηκωμός της Gen Z στην Ευρώπη – Διαδηλώσεις σε 25 χώρες για παιδεία, ακρίβεια, πόλεμο, κλιματική κρίση – Reuters «Δεν έχουμε μέλλον»: Ξεσηκωμός της Gen Z στην Ευρώπη – Διαδηλώσεις σε 25 χώρες για παιδεία, ακρίβεια, πόλεμο, κλιματική κρίση – Reuters «Δεν έχουμε μέλλον»: Ξεσηκωμός της Gen Z στην Ευρώπη – Διαδηλώσεις σε 25 χώρες για παιδεία, ακρίβεια, πόλεμο, κλιματική κρίση – Reuters «Δεν έχουμε μέλλον»: Ξεσηκωμός της Gen Z στην Ευρώπη – Διαδηλώσεις σε 25 χώρες για παιδεία, ακρίβεια, πόλεμο, κλιματική κρίση – Reuters «Δεν έχουμε μέλλον»: Ξεσηκωμός της Gen Z στην Ευρώπη – Διαδηλώσεις σε 25 χώρες για παιδεία, ακρίβεια, πόλεμο, κλιματική κρίση – Reuters

«Πολλοί από εμάς που ανήκουμε στη Gen Z κοιτάζουμε το μέλλον μας και ανησυχούμε τόσο για το κόστος ζωής όσο και για την κλιματική κρίση που πλησιάζει, καθώς και για το ενδεχόμενο να δούμε δισεκατομμύρια ανθρώπους να πεθαίνουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε η 25χρονη Evelyn, Αμερικανίδα φοιτήτρια που συμμετείχε σε διαδήλωση στο Παρίσι.

«Αν αφήσουμε τις αποφάσεις στα χέρια εκείνων που τις λαμβάνουν σήμερα, τότε μας περιμένει ένα μέλλον θανάτου», πρόσθεσε.

Στην άλλη πλευρά της Μάγχης, στην πλατεία του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο, εκατοντάδες διαδηλωτές έδωσαν επίσης το «παρών».

Ένα από τα πλακάτ που ξεχώρισαν έγραφε: «Δεν έχανα μαθήματα, δούλευα για να επιβιώσω».

(Πηγή: Reuters)

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