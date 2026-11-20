Ai Key Takeaways
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Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Φοιτητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε τουλάχιστον 25 ευρωπαϊκές χώρες, με τους συμμετέχοντες να ζητούν αυξημένη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και δράση για την κλιματική αλλαγή.
- Οι ειρηνικές κινητοποιήσεις ανέδειξαν ποικίλα αιτήματα, όπως η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, η μείωση των στρατιωτικών δαπανών και η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.
- Στην Ιταλία οι διαδηλώσεις είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή, ενώ στη Γερμανία ακτιβιστές οργάνωσαν κινητοποιήσεις σε δεκάδες πόλεις για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις περικοπές.
- Πολλοί νέοι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανησυχία τους για το μέλλον, συνδέοντας την οικονομική κρίση με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και την ανάγκη για πολιτικές αλλαγές.
Ένα νέο κύμα από φοιτητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή (20/11) σε ολόκληρη την Ευρώπη, με έμπνευση από τις κινητοποιήσεις που συγκλόνισαν τη Γαλλία, αν και αυτή τη φορά οι συγκεντρώσεις ήταν σαφώς πιο περιορισμένες. Τα αιτήματα των διαδηλωτών κυμαίνονταν από την αύξηση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης έως την κλιματική δικαιοσύνη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις περιλάμβαναν ακόμη και την κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.
Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι πραγματοποιούσαν μια «διεθνή νεανική απεργία» σε τουλάχιστον 25 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Κροατία.
Στη Γερμανία, η ομάδα ακτιβιστών «Gen Z regelt» –που σημαίνει «Η Gen Z αναλαμβάνει δράση»– ανακοίνωσε ότι διοργάνωνε διαδηλώσεις σε 73 πόλεις και κωμοπόλεις.
«Σίγουρα δεν είμαι ευχαριστημένη με τις περικοπές που γίνονται παντού, ούτε στο πανεπιστήμιό μου ούτε στο ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα ή στα σχολεία. Γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ: για να εκφράσω την αντίθεσή μου και να πιέσω για αλλαγή, γιατί η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι», δήλωσε η φοιτήτρια Jasmin Hamadi, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στην Κολωνία.
«Η απαίτηση για αλλαγή μεγαλώνει»
Οι πορείες ήταν στην πλειονότητά τους ειρηνικές και συγκέντρωσαν κυρίως μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες διαδηλωτές.
Στην Ιταλία, οι κινητοποιήσεις είχαν μεγαλύτερη έκταση, με τους διαδηλωτές να στρέφονται κατά της οικονομικής πολιτικής της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και να ζητούν υψηλότερους μισθούς και μεγαλύτερες δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες.
Στη Γαλλία, οι πολύ μεγαλύτερες διαδηλώσεις έχουν κατά καιρούς σημαδευτεί από βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία και περιστατικά λεηλασιών.
Στη Σερβία, οι κινητοποιήσεις υπό την ηγεσία φοιτητών κορυφώθηκαν με την ανατροπή, μέσω εκλογών τον προηγούμενο μήνα, του επί χρόνια ηγέτη της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
Αναταραχές έχουν σημειωθεί και στην Αλβανία.
«Η σημερινή ημέρα είναι επίσης πολύ σημαντική, επειδή οι νέοι βγαίνουν στους δρόμους όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, επικεφαλής της CGIL, της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας της Ιταλίας, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.
«Σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και μεταξύ των απλών πολιτών, η απαίτηση για αλλαγή γίνεται ολοένα και πιο έντονη», πρόσθεσε.
«Ένα μέλλον θανάτου»
Όπως και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις, τα αιτήματα των διαδηλωτών ήταν ποικίλα και συχνά αλληλένδετα. Μεταξύ άλλων, ζητούσαν καλύτερη χρηματοδότηση των σχολείων, αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών και ουσιαστική δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Πολλοί από τους συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις της Παρασκευής κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες. Σε πλακάτ και πανό υπήρχαν συχνά εκκλήσεις για μείωση των στρατιωτικών δαπανών, καθώς και μηνύματα διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος ζωής.
Στο Βερολίνο, περίπου 4.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην ιστορική πλατεία Αλεξάντερπλατς.
Στην Κολωνία, ο αριθμός των διαδηλωτών ήταν μικρότερος από τους 5.000 που ανέμεναν οι διοργανωτές, ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, οι συμμετέχοντες ανέρχονταν και πάλι σε χιλιάδες.
«Πολλοί από εμάς που ανήκουμε στη Gen Z κοιτάζουμε το μέλλον μας και ανησυχούμε τόσο για το κόστος ζωής όσο και για την κλιματική κρίση που πλησιάζει, καθώς και για το ενδεχόμενο να δούμε δισεκατομμύρια ανθρώπους να πεθαίνουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε η 25χρονη Evelyn, Αμερικανίδα φοιτήτρια που συμμετείχε σε διαδήλωση στο Παρίσι.
«Αν αφήσουμε τις αποφάσεις στα χέρια εκείνων που τις λαμβάνουν σήμερα, τότε μας περιμένει ένα μέλλον θανάτου», πρόσθεσε.
Στην άλλη πλευρά της Μάγχης, στην πλατεία του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο, εκατοντάδες διαδηλωτές έδωσαν επίσης το «παρών».
Ένα από τα πλακάτ που ξεχώρισαν έγραφε: «Δεν έχανα μαθήματα, δούλευα για να επιβιώσω».
(Πηγή: Reuters)