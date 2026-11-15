Βερολίνο: Αγρια επεισόδια σε διαδήλωση της Gen Z και μάχες σώμα με σώμα στο μετρό - Πηγή: X

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Περίπου 1.200 άτομα συμμετείχαν στη διαδήλωση της νεολαίας στο Βερολίνο, η οποία κατέληξε σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν αιτήματα για την εκπαίδευση, την κλιματική αλλαγή και την ακρίβεια, ενώ ακούστηκαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά της αστυνομίας.

Η αστυνομία προχώρησε σε 20 συλλήψεις και κατέγραψε 28 καταγγελίες για διάφορα αδικήματα, ενώ τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Για τη διαχείριση της κινητοποίησης αναπτύχθηκαν 700 αστυνομικοί, με τις αρχές να παρακολουθούν τις εξελίξεις ενόψει νέας προγραμματισμένης διαδήλωσης για τις 20 Νοεμβρίου.

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Ένταση και επεισόδια σημάδεψαν τη διαδήλωση της νεολαίας «Gen Z regelt» στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου (14/11), με τη συμμετοχή και ακτιβιστών υπέρ της Παλαιστίνης. Η κινητοποίηση, στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 1.200 άτομα, κατέληξε σε συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ιδιαίτερα σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν σε σταθμό του μετρό.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αστυνομικούς με κράνη και προστατευτικό εξοπλισμό να απωθούν διαδηλωτές μέσα σε συρμό του μετρό. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, αστυνομικός εμφανίζεται να γρονθοκοπεί νεαρό, ενώ άλλοι διαδηλωτές πέφτουν στο έδαφος. Στη συνέχεια, ορισμένοι σηκώνονται με τη βοήθεια των παρευρισκομένων.

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German police clashed with pro-Palestine rioters in Berlin yesterday https://t.co/r2iTIm9gCZ — Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2026

🇩🇪 Uh-oh. A fierce clash broke out in the Berlin subway between police and participants in the “Gen Z regelt” march, which was joined by pro-Palestinian activists Demonstrators chanted “Fuck Israel, free Palestine” and “All of Berlin hates the police.” Anti-conscription slogans were also heard. November 15, 2026

20 συλλήψεις και τρεις τραυματίες αστυνομικοί

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Tagesschau, η συγκέντρωση ξεκίνησε περίπου στις 17:00 από την πλατεία Savignyplatz. Οι συμμετέχοντες διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση των σχολικών υποδομών, τη στρατιωτική θητεία, αλλά και τις περικοπές στα πανεπιστήμια και στις κοινωνικές παροχές. Μεταξύ των αιτημάτων τους ήταν η αύξηση των κονδυλίων για την εκπαίδευση, η ενίσχυση της προστασίας του κλίματος και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η γερμανική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα, ενώ καταγράφηκαν 28 καταγγελίες για αδικήματα, μεταξύ των οποίων διατάραξη της δημόσιας τάξης, σωματική επίθεση, αντίσταση κατά της αρχής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών.

Για τη διαχείριση της κινητοποίησης αναπτύχθηκαν στην περιοχή περίπου 700 αστυνομικοί. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Αστυνομίας, τρεις ένστολοι τραυματίστηκαν, χωρίς ωστόσο να δοθούν στοιχεία για την κατάσταση της υγείας των διαδηλωτών ή για ενδεχόμενους τραυματισμούς από την πλευρά τους.

Κατά τη διάρκεια της πορείας ακούστηκαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ, όπως «F@@@ you Israel, free Palestine», αλλά και το «Ganz Berlin hasst die Polizei» («Όλο το Βερολίνο μισεί την αστυνομία»). Οι διαδηλωτές εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους στη στρατολόγηση και εξαπέλυσαν συνθήματα κατά του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Στο μεταξύ, έχει ήδη προγραμματιστεί νέα μεγάλη διαδήλωση για τις 20 Νοεμβρίου, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συμμετοχή σχεδόν 15.000 ατόμων.