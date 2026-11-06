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Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε αυτοκινητόδρομο, κοντά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο επιβαίνοντες, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα. Το αεροσκάφος συνετρίβη σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στον αυτοκινητόδρομο Α2 που συνδέει το Βερολίνο με το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας.

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Tragiczny wypadek na autostradzie A2 w Niemczech. Niewielki samolot rozbił się na jezdni w pobliżu Magdeburga, a następnie stanął w płomieniach. Zginęły dwie osoby znajdujące się na pokładzie maszyny. Trasa w kierunku Hanoweru została zamknięta. https://t.co/tkK1eduTbr — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) November 6, 2026

Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε διερχόμενα οχήματα. Τα συντρίμμια του μικρού αεροσκάφους διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα και οι αρχές έκλεισαν προσωρινά το ρεύμα κυκλοφορίας προς το Ανόβερο.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ