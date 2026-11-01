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Μετά την ολοκλήρωση των ειρηνικών συγκεντρώσεων, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με επιθέσεις κατά αστυνομικών, λεηλασίες καταστημάτων και χρήση πυροτεχνικών μέσων σε περιοχές όπως η Φρανκφούρτη και η Κολωνία.

Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις, ενώ αξιωματούχοι απέδωσαν μέρος της έντασης σε παρεισφρήσεις εξτρεμιστικών στοιχείων που προκάλεσαν καταστροφές στην εμπορική οδό της Φρανκφούρτης.

Οι διοργανωτές υπολόγισαν τη συμμετοχή σε 120.000 άτομα πανελλαδικά, αν και οι εκτιμήσεις της αστυνομίας για τις μεγάλες πόλεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τις αρχικές προσδοκίες.

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Επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, 31 Οκτωβρίου, σε αρκετές μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, έπειτα από τις μαζικές κινητοποιήσεις της Generation Z. Χιλιάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, περισσότερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Αν και οι περισσότερες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν ειρηνικά, η κατάσταση κλιμακώθηκε μετά το τέλος τους σε πόλεις όπως η Φρανκφούρτη, η Κολωνία και το Αμβούργο. Καταγράφηκαν επιθέσεις κατά αστυνομικών, καταστροφές σε καταστήματα, λεηλασίες και χρήση πυροτεχνικών μέσων, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και επενέβησαν με μέσα καταστολής. Σύμφωνα με το Reuters, οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 34 πόλεις της χώρας.

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BREAKING:



The looting of stores has started in Frankfurt, Germany.



Young first and second-generation migrants are attacking stores in the city. pic.twitter.com/4ufyip4Ndn — Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026

Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν με πρωτοβουλία της ομάδας «Gen Z regelt», δηλαδή «Η Gen Z αναλαμβάνει δράση», και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα νεανικών κινητοποιήσεων στην Ευρώπη. Οι διοργανωτές υπολόγισαν τη συμμετοχή σε περίπου 120.000 άτομα σε πανεθνικό επίπεδο, ενώ οι εκτιμήσεις των Αρχών σε Φρανκφούρτη, Μόναχο και Βερολίνο ήταν αισθητά χαμηλότερες από τις αρχικές προσδοκίες.

Λεηλασίες και μολότοφ στη Φρανκφούρτη

Τα σοβαρότερα επεισόδια καταγράφηκαν στη Φρανκφούρτη, όπου μετά τη δύση του ηλίου ομάδες κουκουλοφόρων προκάλεσαν καταστροφές στην εμπορική περιοχή της πόλης. Σύμφωνα με το Reuters και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εκτοξεύοντας μολότοφ, πέτρες, μπουκάλια και πυροτεχνήματα.

Παράλληλα, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και ακολούθησαν λεηλασίες, με άτομα να αρπάζουν αθλητικά παπούτσια και άλλα εμπορεύματα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η επίθεση σε κατάστημα πώλησης όπλων, από το οποίο οι αστυνομικοί κατάφεραν να κατασχέσουν δύο όπλα μετά τη σύλληψη υπόπτων.

Η αστυνομία απέκλεισε μεγάλο τμήμα της εμπορικής οδού Zeil, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν ειδικές δυνάμεις. Εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε λόγο για πολυάριθμες συλλήψεις, χωρίς να δώσει αρχικά συγκεκριμένο αριθμό.

🇩🇪Frankfurt is losing CONTROL of its streets



Heavy riot police sprint fruitlessly while kids throw explosives and flee through the streets.



Outnumbered and completely outrun…



Writer: Bri pic.twitter.com/fFAUWhL8b5 Advertisement October 31, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Έσσης, Ρόμαν Πόζεκ, υποστήριξε ότι περίπου 100 άτομα με ακροαριστερό εξτρεμιστικό προσανατολισμό είχαν παρεισφρήσει στη διαδήλωση. Χαρακτήρισε «ντροπιαστικό» τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο να επαναληφθούν στη Γερμανία εικόνες βίας αντίστοιχες με εκείνες που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία.

Συγκρούσεις σε Κολωνία, Αμβούργο και Βερολίνο

Επεισόδια σημειώθηκαν και στην Κολωνία, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Σύμφωνα με το ZDF, ομάδες διαδηλωτών επιτέθηκαν σε αστυνομικούς πετώντας μπουκάλια, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και ποδήλατα ως αντικείμενα επίθεσης. Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε κρατήσεις, ενώ η κατάσταση είχε αρχίσει να κλιμακώνεται μετά την ολοκλήρωση της κύριας συγκέντρωσης.

Στο Αμβούργο, μετά από μια κατά κύριο λόγο ειρηνική πορεία, ορισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε οδόφραγμα στην περιοχή Steindamm. Η αστυνομία επενέβη, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων υδροφόρο όχημα για την αντιμετώπιση των επεισοδίων.

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Frankfurt jetzt. Die Zeil wurde gesperrt pic.twitter.com/bQ8de4ftUG — Beatrice Achterberg (@BeaBovary) October 31, 2026

Στο Βερολίνο, η αρχική συγκέντρωση της πρωτοβουλίας «Gen Z regelt» μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, σε δεύτερη, ανεξάρτητη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε αργότερα, σημειώθηκαν εντάσεις και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Almanya'da gençlerin protesto gösterilerinde birçok kentte olaylar çıktı



📍 Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln dahil 30'dan fazla kentte eylem düzenlendi



➜ Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındıhttps://t.co/xscZWEEE1M pic.twitter.com/gQavKqVBpO — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 1, 2026

Τα αιτήματα της Generation Z

Παρά τα επεισόδια, ο κύριος όγκος των κινητοποιήσεων στη Γερμανία εξελίχθηκε ειρηνικά. Χιλιάδες νέοι συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 30 πόλεις, ζητώντας περισσότερους πόρους για τα σχολεία, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, κοινωνική δικαιοσύνη και καλύτερες προοπτικές για το μέλλον τους.

Κεντρικό αίτημα της πρωτοβουλίας «Gen Z regelt» ήταν επίσης η αντίθεση στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι οι νέοι δεν πρέπει να επιβαρύνονται με την προοπτική υποχρεωτικής στράτευσης, αλλά να έχουν περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την εργασία.

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Η εκπρόσωπος της οργάνωσης, Λίνα Φρίντριχ, δήλωσε ότι στόχος των κινητοποιήσεων είναι «ο αγώνας για την ειρήνη και την ελευθερία, αντί για τον πόλεμο και τον εξαναγκασμό». «Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι η καλύτερη στήριξη των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης. Είμαστε κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και υπέρ μιας δικαιότερης κατανομής των βαρών», τόνισε.

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Σύμφωνα με το Deutschlandfunk, οι διοργανωτές έκαναν λόγο για περίπου 120.000 συμμετέχοντες σε ολόκληρη τη Γερμανία. Οι αστυνομικές εκτιμήσεις για τις συγκεντρώσεις στη Φρανκφούρτη, το Μόναχο και το Βερολίνο έφτασαν συνολικά έως τους 18.000 διαδηλωτές, έναντι περίπου 36.000 που είχαν υπολογίσει αρχικά οι διοργανωτές για τις τρεις συγκεκριμένες πόλεις.

Φωτογραφίες: REUTERS

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