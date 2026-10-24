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Από τη Γαλλία και το Βέλγιο έως την Αλβανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, οι νέοι είναι στους δρόμους. Η κατά κόσμον Gen Z, διαδηλώνει για το ακριβό κόστος ζωής, τις ελλείψεις στην παιδεία, τη στεγαστική κρίση, την εργασιακή ανασφάλεια και το αδιέξοδο που βιώνει. Μέσα από το σύνθημα «Μας κλέβουν το μέλλον» αποτυπώνεται όλη η ζοφερή πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει η νέα γενιά.

Για ποια όνειρα και ποιες φιλοδοξίες να μιλήσει, όταν προσπαθεί να επιβιώσει ανάμεσα στην ακρίβεια, τους πολέμους, την οικονομική ανασφάλεια και τις κοινωνικές ανισότητες;

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Οι πρόσφατες διαμαρτυρίες στη Γαλλία που ξεκίνησαν με αφορμή την παραμέληση της παιδείας σε βάρος των νέων είναι μία μόνο πτυχή της πραγματικότητας. Στην Ελλάδα οι διαδηλωτές εξέφρασαν αντίστοιχα παράπονα για την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία, το βασικό ζήτημα είναι η στέγαση. Στη Γερμανία, οι φοιτητές αντιδρούν στο ενδεχόμενο επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Ωστόσο, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις αναγνωρίζουν τα κοινά σημεία των αγώνων τους, με ορισμένους Ιταλούς διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα στα γαλλικά.

Reuters

Όλοι, ενωμένοι σαν μια γροθιά, παλεύουν για το μέλλον τους, το οποίο κρίνουν μάταιο και απογοητευτικό.

Η απαισιόδοξη Gen Z δεν βλέπει φως στον ορίζοντα και πιστεύει ότι θα ζήσει χειρότερα από τους γονείς της, οι οποίοι κάπου κοντά στα 30 μπορεί να είχαν καταφέρει να αγοράσουν ένα σπίτι και να κάνουν οικογένεια. Τώρα οι νέοι δυσκολεύονται ακόμη και να νοικιάσουν ένα σπίτι για να ζήσουν μόνοι τους ακόμη και μετά τα 20 τους, ενώ παράλληλα πληρώνουν εισφορές για συντάξεις τις οποίες δεν πιστεύουν ότι θα λάβουν ποτέ οι ίδιοι. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει η εργασιακή ανασφάλεια υπό τον φόβο εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και η κλιματική κρίση.

Τίποτα άλλο;

Φυσικά, τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα η νέα γενιά να απομακρύνεται από την πολιτική, καθώς βλέπει κυβερνήσεις που αδιαφορούν και δεν επιθυμούν να προσφέρουν λύσεις. Όπως υποστηρίζουν οι διαδηλωτές, τα κόμματα δεν διαθέτουν ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα που αναδεικνύουν. Μάλιστα, πολλοί νέοι δεν ψηφίζουν στις εκλογές καθώς πιστεύουν ότι η ψήφος τους δε μπορεί να διορθώσει την κατάσταση.

Σύμφωνα με ανάλυση στο The Conversation, οι πιέσεις που δέχεται η Gen Z συνδέονται και με την επιδείνωση της ψυχικής υγείας της. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν εκφράζουν μόνο απογοήτευσή, αλλά και βαθιά επιθυμία να διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες ζωής και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντός της.

Με πληροφορίες από: theguardian.com