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Η ανήλικη βρέθηκε νεκρή και δεμένη στις 8 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο οίκημα, έπειτα από καταγγελία πολίτη για διάρρηξη στην περιοχή Μπαντ Φράιενβαλντε.

Στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε ένας 22χρονος Γερμανός με σοβαρά τραύματα, ο οποίος υπέκυψε αργότερα και θεωρούνταν βασικός ύποπτος για την απαγωγή και τη δολοφονία της.

Ο 22χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για υποθέσεις κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ η αιτία θανάτου της 13χρονης παραμένει αδιευκρίνιστη.

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Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για την τύχη της 13χρονης Λίζα Τ., η οποία εξαφανίστηκε το πρωί της 3ης Νοεμβρίου, ενώ κατευθυνόταν προς το σχολείο της στο Βερολίνο.

Πιο συγκεκριμένα, πέντε ημέρες μετά την εξαφάνισή της, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η ανήλικη βρέθηκε νεκρή και δεμένη σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από τη γερμανική πρωτεύουσα.

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Κοντά στη σορό της εντοπίστηκε ένας 22χρονος Γερμανός, ο οποίος έφερε σοβαρά τραύματα και εξετάστηκε ως βασικός ύποπτος για την απαγωγή και τη δολοφονία της 13χρονης.

Ο νεαρός φέρεται να έστρεψε όπλο προς το κεφάλι του και να αυτοπυροβολήθηκε τη στιγμή που έφτασαν οι αστυνομικοί. Τελικά, υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της Τετάρτης (11/11), όπως μετέδωσε η Tagesspiegel.

Τα τελευταία μηνύματα της 13χρονης

Η Λίζα αναχώρησε το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου από το σπίτι της, στην περιοχή Μάρτσαν του Βερολίνου, προκειμένου να πάει στο σχολείο. Το καθημερινό της δρομολόγιο περιλάμβανε τη μετάβαση με λεωφορείο στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται κοντά στην πλατεία Μπάρνιμπλατς.

Καθ’ οδόν προς τη στάση, η οποία βρισκόταν σε απόσταση μόλις 400 μέτρων από την κατοικία της, συνομιλούσε μέσω μηνυμάτων με μία φίλη της. Η επικοινωνία τους, ωστόσο, διακόπηκε απότομα, σύμφωνα με όσα κατέθεσε η τελευταία. Η 13χρονη δεν απάντησε σε κανένα από τα επόμενα μηνύματα.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι η μαθήτρια δεν επιβιβάστηκε ποτέ στο λεωφορείο, ενώ δεν εμφανίστηκε ούτε στο σχολείο της.

Οι συγγενείς της ενημέρωσαν τις Αρχές, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε περίπτωση να έχει εγκαταλείψει με δική της πρωτοβουλία το σπίτι. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες αστυνομικοί, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ελικόπτερο, αλλά και υποβρύχιο drone.

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Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, η τύχη της παρέμενε άγνωστη για πέντε ολόκληρες ημέρες, καθώς δεν είχε εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της.

Εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένη οικία

Η αναζήτηση της 13χρονης έλαβε δραματική τροπή την Κυριακή (8/11). Κάτοικος της πόλης Μπαντ Φράιενβαλντε, κοντά στα πολωνικά σύνορα και περίπου 50 χιλιόμετρα από το Βερολίνο, κάλεσε την αστυνομία καταγγέλλοντας διάρρηξη σε γειτονικό ακίνητο, το οποίο παρέμενε ακατοίκητο εδώ και χρόνια.

Ο πολίτης είχε αντιληφθεί ότι άγνωστο άτομο είχε εισέλθει παράνομα στο κτήριο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μπήκαν στο εσωτερικό του σπιτιού, όπου άκουσαν έναν πυροβολισμό.

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Κατά την έρευνά τους βρέθηκαν μπροστά στη σορό μιας έφηβης, καθώς και σε έναν άνδρα που έφερε βαρύ τραύμα. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για την υπόθεση εξαφάνισης της Λίζα, ενώ, σύμφωνα με τη Die Welt, η ανήλικη βρέθηκε δεμένη.

Η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία διενεργήθηκε την επόμενη ημέρα, επιβεβαίωσε ότι η σορός ανήκε στη 13χρονη. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου της. Όπως μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν ότι ο θάνατός της είχε επέλθει αρκετό διάστημα πριν από τον εντοπισμό της.

«Τίποτα δεν προμήνυε ότι βρισκόταν εκεί. Τελικά, ήταν καθαρή σύμπτωση ότι η αναφορά για την παράνομη είσοδο στο κτίριο οδήγησε στον εντοπισμό της», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Βερολίνου, Μίχαελ Πέτσολντ, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

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Ο 22χρονος που βρέθηκε δίπλα στη σορό της Λίζα ήταν Γερμανός και κατοικούσε μαζί με τους γονείς του στη συνοικία Μάρτσαν. Το σπίτι του απείχε λιγότερο από 800 μέτρα από την κατοικία της 13χρονης.

Όπως αναφέρει η Die Welt, ο νεαρός γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ οι γονείς της πρώην συντρόφου του ζουν κοντά στο Μπαντ Φράιενβαλντε, όπου βρέθηκε νεκρή η ανήλικη.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε επίσης ότι ο 22χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2025 βρισκόταν υπό διερεύνηση για υποψίες απόκτησης και κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

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Παρά τον θάνατο του βασικού υπόπτου, οι έρευνες καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά: Ποια ήταν η αιτία θανάτου της Λίζα, αν η 13χρονη γνώριζε τον 22χρονο και αν στην υπόθεση εμπλέκεται και κάποιο άλλο πρόσωπο.

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Τέλος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, κάτοικοι της περιοχής υποστήριξαν ότι είχαν ακούσει κραυγές να προέρχονται από το εγκαταλελειμμένο σπίτι τις προηγούμενες ημέρες.