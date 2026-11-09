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Η μεγάλη προσέλευση οδήγησε σε σοβαρά επεισόδια, καθώς ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους επιτέθηκαν με αντικείμενα και πυροτεχνήματα κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Για την αποκατάσταση της τάξης χρειάστηκε η επέμβαση περίπου 100 αστυνομικών και ελικοπτέρου, ενώ πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και σχηματίστηκαν δικογραφίες για διάφορα αδικήματα.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αποφάσισε να προσφέρει τα αποθέματα φαγητού σε φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει αστέγους στην πόλη.

Η αυξημένη ανταπόκριση του κοινού αποδίδεται στην πρόσφατη σημαντική άνοδο της τιμής του ντονέρ, η οποία έχει επηρεαστεί από τον πληθωρισμό.

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Απίστευτες εικόνες και σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, όταν μια προσφορά για ντονέρ κεμπάπ στην τιμή του ενός ευρώ συγκέντρωσε εκατοντάδες ανθρώπους έξω από νέο κατάστημα εστίασης. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 100 αστυνομικοί και ένα ελικόπτερο.

Όλα συνέβησαν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ενός νέου καταστήματος ντονέρ στο Ντόρτμουντ. Η επιχείρηση είχε ανακοινώσει ότι θα διαθέσει το δημοφιλές τουρκικό έδεσμα μόλις έναντι ενός ευρώ, προκειμένου να γιορτάσει την έναρξη της λειτουργίας της, προκαλώντας τεράστια ανταπόκριση.

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Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, περίπου 1.000 άτομα έσπευσαν στο κατάστημα για να επωφεληθούν από την προσφορά. Από την πλευρά της, η αστυνομία υπολόγισε τον αριθμό των συγκεντρωμένων σε περίπου 300. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, ο επιχειρηματίας είχε φροντίσει να προσλάβει ιδιωτική ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή των εγκαινίων. Ωστόσο, η προσέλευση του κόσμου ήταν τέτοια που τα μέτρα αποδείχθηκαν ανεπαρκή, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να ζητήσει τελικά τη συνδρομή της αστυνομίας.

🔴 Almanya’nın Dortmund kentinde yeni açılan bir dönercinin 1 avroluk, yaklaşık 56,28 TL’lik kampanyası olaylara yol açtı. Dönerin bu fiyata satılacağını duyan yüzlerce kişi pazar günü işletmenin önünde toplandı. https://t.co/1FENYYM6H4 November 9, 2026

Επιθέσεις με πέτρες, μπουκάλια και πυροτεχνήματα κατά των αστυνομικών

Η ένταση δεν άργησε να μετατραπεί σε βίαια επεισόδια, καθώς ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους στράφηκαν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, εκτοξεύοντας διάφορα αντικείμενα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά των αστυνομικών πετάχτηκαν μπουκάλια, πέτρες και πυροτεχνήματα, ενώ οι επιθέσεις περιλάμβαναν ακόμη και ένα ηλεκτρικό πατίνι και μία καρέκλα.

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στην άμεση ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων. Συνολικά, περίπου 100 αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση για την αποκατάσταση της τάξης, ενώ επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο για την επιτήρηση της περιοχής.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ντόρτμουντ, Τιμ Φρόμαϊερ, καταδίκασε με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο τις επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η βία εναντίον αστυνομικών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή νεανική παραβατικότητα. «Όποιος χρησιμοποιεί βία, ιδιαίτερα εναντίον αστυνομικών, δεν είναι ένας νέος που αναζητά περιπέτειες ή ένας ταραχοποιός, αλλά εγκληματίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν αρκετές συλλήψεις. Μάλιστα, στην κατοχή ενός από τα άτομα που ελέγχθηκαν εντοπίστηκε πιστόλι κρότου.

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🇩🇪 A Dortmund kebab shop offered €1 döner (normal price €7) for its opening. Hundreds showed up, chaos erupted, owner had to call cops himself. Police were pelted with bottles, stones, fireworks, and a chair. Riot squad and helicopter deployed. 🥙 https://t.co/mWMxijtIP6 — rapatakaz (@rapatakaz) November 9, 2026

Παράλληλα, για ορισμένους από τους εμπλεκομένους σχηματίζονται δικογραφίες, με τις κατηγορίες να αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διατάραξη της δημόσιας ειρήνης, τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και την εξύβριση.

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ανακοίνωσε ότι τα κεμπάπ που δεν διατέθηκαν κατά τη διάρκεια των εγκαινίων δεν θα πάνε χαμένα. Αντίθετα, θα προσφερθούν σε φιλανθρωπική οργάνωση της πόλης, η οποία έχει ως βασικό αντικείμενο τη στήριξη αστέγων.

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Από τα 3,50 ευρώ στα 9 ευρώ: Γιατί το ντονέρ έγινε τόσο ακριβό στη Γερμανία

Η πρωτοφανής προσέλευση στο κατάστημα δεν εξηγείται μόνο από την ιδιαίτερα χαμηλή τιμή της προσφοράς. Συνδέεται και με τη σημαντική ανατίμηση που έχει καταγράψει το ντονέρ κεμπάπ στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, μετατρέποντας ένα παραδοσιακά προσιτό γεύμα σε αρκετά πιο ακριβή καθημερινή επιλογή.

Ειδικότερα, μέχρι το 2020 ένα κεμπάπ κόστιζε περίπου 3,50 έως 4 ευρώ. Σήμερα, η μέση τιμή του έχει αυξηθεί αισθητά και κυμαίνεται από 7,50 έως 9 ευρώ.

Η άνοδος του κόστους αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, οι οποίες έχουν επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις εστίασης. Έτσι, το ντονέρ έχει εξελιχθεί σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιπτώσεων του πληθωρισμού στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

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Η δημοτικότητα του συγκεκριμένου φαγητού στη Γερμανία αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, στη χώρα καταναλώνονται περισσότερες από 1,3 δισεκατομμύρια μερίδες ντονέρ κάθε χρόνο.

Πέρα από ένα ιδιαίτερα δημοφιλές γρήγορο γεύμα, το κεμπάπ αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες γαστρονομικές επιτυχίες της μεταναστευτικής κοινότητας στη Γερμανία. Η σημερινή μορφή του ντονέρ, όπως καθιερώθηκε στη γερμανική αγορά, συνδέεται με τους Τούρκους μετανάστες εργαζομένους στο Δυτικό Βερολίνο, οι οποίοι πριν από περισσότερα από 50 χρόνια συνέβαλαν στην ανάπτυξη και τη διάδοση του συγκεκριμένου φαγητού.

Η προσφορά του ενός ευρώ στο Ντόρτμουντ ανέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη διαχρονική απήχηση του ντονέρ, αλλά και το πόσο διαφορετική είναι σήμερα η τιμή του σε σχέση με το παρελθόν.

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Με πληροφορίες από The Guardian

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