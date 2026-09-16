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Στάση εργασίας πραγματοποιεί σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ στην Αττική, με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η στάση εργασίας ξεκινά στις 12:00, ενώ μία ώρα αργότερα, στη 13:00, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα.

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Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου για τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα.

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ, με τη σημερινή κινητοποίηση εκφράζει την αντίθεσή της σε προωθούμενες αλλαγές που αφορούν τον καταστατικό χάρτη της χώρας.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται, σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, ζητήματα που αφορούν τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η Υγεία και η Παιδεία.