Από τις 12 το μεσημέρι, έως τις 3μμ θα διαρκέσει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου η στάση εργασίας που ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας, στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Αττική, απαιτώντας «να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού».

Παράλληλα διεκδικεί πραγματικές αυξήσεις στους τρέχοντες μισθούς, ενώ όπως έκανε γνωστό θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30μμ. Η στάση εργασίας, όπως έχει ανακοινωθεί, έχει γεωγραφικό χώρο εφαρμογής στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως: «Στη συγκέντρωση θα πάρουν μέρος και οι Γενικοί Σύμβουλοι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών αφενός μεν για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού, αφετέρου δε για τη διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη χορήγηση του “κλεμμένου” μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ.

Καλούμε τις Ομοσπονδίες μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή των συνάδελφων του λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών».