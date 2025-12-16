Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά σήμερα η ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή της ΠΟΕ-ΟΤΑ της ΟΛΜΕ, της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΝΓΕ, κατά του Κρατικού Προϋπολογισμού που ψηφίζεται το βράδυ στη Βουλή, αλλά και για στήριξη των κινητοποιήσεων των αγροτών που συνεχίζουν τα μπλόκα.

Συγκεκριμένα, στην απεργία συμμετάσχουν, δάσκαλοι, καθηγητές, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό και ΕΚΑΒ καθώς και εργαζόμενοι σε όλους τους Δήμους της χώρας ενώ κινητοποιοιύνται και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ η οποία καλεί τους αιρετούς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από τη Βουλή, με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Εξαιτίας της κινητοποίησης κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ πολλοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται του λουκέτου κοινωνικές δομές, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ.

Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

Στον χώρο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που δεν καλύπτονται από την ΑΔΕΔΥ, αλλά ανήκουν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο σε σωματεία, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο σε τοπικά εργατικά κέντρα και Ομοσπονδίες και σε τριτοβάθμιο επίπεδο στη ΓΣΕΕ, ισχύουν τα ακόλουθα.

Η ΓΣΕΕ δεν έχει απεργιακή κινητοποίηση σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ενώ έχει ανακοινώσει Ολομέλεια της Διοίκησής για αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11:00 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας. Στη συνεδρίαση θα τεθεί επί τάπητος η πρόσφατη συμφωνία της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Τα τοπικά εργατικά κέντρα και οι Ομοσπονδίες – μέλη της ΓΣΕΕ, σε άλλες περιοχές έχουν λάβει απεργιακές αποφάσεις για σήμερα Τρίτη (κυρίως με στάσεις εργασίας) και σε άλλες όχι. Σε διάφορες περιοχές της χώρας θα γίνουν απογευματινά συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις.

Μέσα Μεταφοράς: Πιθανές τροποποιήσεις σε δρομολόγια

Τα ΜΜΜ κινούνται κανονικά καθώς δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής αν οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην απεργία. Ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια, λόγω των συγκεντρώσεων που είναι προγραμματισμένες, για τις 12 το μεσημέρι, στην Πλατεία Κλαυθμώνος και και στις 18:30, στο Σύνταγμα.

Αύριο Τετάρτη οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα, των οποίων οι εργαζόμενοι ανήκουν συνδικαλιστικά σε ΕΚΑ- ΓΣΕΕ, θα πραγματοποιήσουν για τα αστικά λεωφορεία, εκλογοαπολογιστική συνέλευση, με διευκολυντική στάση εργασίας για τη συμμετοχή τους από τις 11:00 έως τις 17:00.