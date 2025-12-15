Σε 24ωρη απεργία προχωρά την Τρίτη (16/12) η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2026. Στην κινητοποίηση θα συμμετέχουν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα.

Ρολά κατεβάζουν, μεταξύ άλλων, οι νοσοκομειακοί γιατροί (ΟΕΝΓΕ) και οι εκπαιδευτικοί.

Την ίδια στιγμή, η ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αλληλεγγύη της και στις κινητοποιήσεις του αγροτικού τομέα. «Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της.

Από τα σωματείων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το αν και με ποιον τρόπο θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην αυριανή απεργία.

Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν και να ανακοινωθούν σήμερα, με το ενδεχόμενο απεργιακών παρεμβάσεων να παραμένει ανοιχτό. Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν προκηρύξει στάση εργασίας για την Τετάρτη (17/12), από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν πριν τις 10:00 το πρωί, ενώ η κυκλοφορία εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί μετά τις 18:00.

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 18:30 στην Πλατεία Συντάγματος.

Παράλληλα, την Τετάρτη από τις 11:00 έως τις 18:00 θα υπάρξει στάση εργασίας των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.