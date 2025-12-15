Με τις ομιλίες των υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας, Αναπτυξης, Μετανάστευσης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μεταφορών κ.ά., αλλά και βουλευτών των κομμάτων συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα (15/12) για 4η ημέρα η συζήτηση στην Ολομέλεια επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026.

Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης (16/11), με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.

Advertisement

Advertisement

Το νομοσχέδιο «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026» έχει ήδη εγκριθεί κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Υπέρ ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.