Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν και σήμερα οι αγρότες της Θεσσαλίας, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Κλειστή παραμένει και η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ να έχουν παραταχθεί στο οδόστρωμα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση μπορεί να γίνει μόνο επί των συγκεκριμένων αιτημάτων που έχουν κατατεθεί και όχι σε γενικό πλαίσιο.

Παράλληλα, οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα, κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, με αφορμή τη δίκη αγροτών που διώκονται για τα επεισόδια που είχαν γίνει τις πρώτες ημέρες των μπλόκων, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους συναδέλφους τους και καταγγέλλοντας τις δικαστικές διώξεις.

Επίσης, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, στην κεντρική πλατεία.

Στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών απ’ όλη τη χώρα, αποφασίστηκε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών από την κυβέρνηση.

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ

Από την πλευρά της η κυβέρνης, δια στόματος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, τόνισε την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων μέσω διαλόγου, λέγοντας ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί προϋπόθεση για διαφάνεια και ουσιαστικούς ελέγχους.

Όπως τόνισε, υπάρχει εδώ και καιρό ανοιχτή πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός απηύθυνε την περασμένη Παρασκευή πρόσκληση στους εκπροσώπους των αγροτών για συνάντηση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. «Είναι πραγματικά κρίμα να μη αξιοποιείται αυτή η ευκαιρία», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι δυσκολίες στον πρωτογενή τομέα είναι καταγεγραμμένες και αναγνωρισμένες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι το αίτημα να μη μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ ισοδυναμεί –όπως είπε– με διατήρηση της σημερινής κατάστασης: χωρίς επαρκείς ελέγχους, χωρίς πλήρη διαφάνεια και χωρίς πραγματική εικόνα των στοιχείων.

«Η μοναδική δυνατότητα για να μην επαναληφθούν φαινόμενα που δεν τιμούν κανέναν είναι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», ανέφερε, εξηγώντας ότι εκεί υπάρχει υψηλό επίπεδο διασταυρώσεων, ακόμη και μεταξύ Ε9 και δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ εξέφρασε την απορία του για τις αντιδράσεις κομμάτων σχετικά με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.