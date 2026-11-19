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Ο Δημήτρης Κουτσούμπας «ξαναχτύπησε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άσκησε σφοδρή κριτική στους Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζιπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν που συμμετείχαν στην ιστορική τριμερή συνάντηση στη Σενζέν της Κίνας.

Η τοποθέτηση Κουτσούμπα για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Σι

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ τόνισε ότι αν και οι τρεις ηγέτες τα «βρίσκουν» στις φωτογραφίες και κάθονται στο τραπέζι, δεν σημαίνει ότι «σταμάτησαν να παίζουν με τις τύχες των λαών», με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οικονομικά τα νοικοκυριά, την ίδια στιγμή που υπέρογκα ποσά πηγαίνουν για πυρηνικά και πολεμικούς εξοπλισμούς.

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Κλείνοντας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας καλεί τους πολίτες να δώσουν το «παρών» στην πανελλαδική και πανεργατική απεργία στις 25 Νοέμβρη «ενάντια στην πολεμική προετοιμασία και την ακρίβεια».

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας:

«Τραμπ, Σι, Πούτιν στο ίδιο τραπέζι. Κρίστο τραπέζι δισεκατομμύρια στο παζάρι. Τον λογαριασμό; Μην ανησυχείτε, αυτόν ξέρουν πού να τον στείλουν.

Τις φωτογραφίες μπορεί να χαμογελούν. Τον ανταγωνισμό όμως κανείς δεν χαρίζει ούτε τετραγωνικό στη σκακιέρα. Αγορές, ενέργεια, εξοπλισμοί, σφαίρες επιρροής. Χειραψίες μπροστά στις κάμερες, brande fair πίσω απ τις κάμερες.

Και μην μπερδεύεστε, το ότι κάθονται στο ίδιο τραπέζι, δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν να παίζουν με τις τύχες των λαών. Και μιας και μιλάμε για λογαριασμούς. Εδώ έχουμε τον Νίκη, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ. Έχουμε και δισεκατομμύρια για τους πολεμικούς εξοπλισμούς».

Ε, λοιπόν, τις 25 του Νοέμβρη, οι εργαζόμενοι έχουν το δικό τους ραντεβού. Στην απεργία, στον αγώνα, μαζί με τους λαούς της Ευρώπης. Ενάντια στην πολεμική την ακρίβεια γιατί μπορεί αυτοί να μοιράζουν την τράπουλα, αλλά οι εργαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να παίζουν μια ζωή το χαμένο».