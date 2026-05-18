Με τα ιδιαίτερα καυστικά του σχόλια ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις σχετικά με τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, το μεσημέρι της Δευτέρας από το βήμα της Βουλής.

Ο Γ.Γ του ΚΚΕ έκανε λόγο για «τυχοδιωκτισμό», «κλωτσοπατινάδα» και «πολιτικό σουλάτσο» στο πολιτικό σκηνικό. Ερωτόμενος για θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι ενέργειες αυτές «μόνο αποστροφή στον ελληνικό λαό και τη νεολαία» προκαλούν.

Advertisement

Advertisement

«Όλος αυτός ο τυχοδιωκτισμός, όλη αυτή η κλωτσοπατινάδα στο αστικό πολιτικό σκηνικό, όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, όπου όλοι τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα στα κόμματα του συστήματος μπροστά στις βουλευτικές εκλογές, μόνο αποστροφή προκαλεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εκτιμώντας ότι οι πολίτες «θα βρουν τρόπο να εκφράσουν αυτή τους την απέχθεια».





Παράλληλα, σύμφωνα με όσα ανέφερε, το ΚΚΕ παραμένει το μοναδικό κόμμα που συνεχίζει να εστιάζει στα ουσιαστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, σε αντίθεση με το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό, το οποίο, όπως υποστήριξε, επικεντρώνεται κυρίως σε πολιτικές ισορροπίες και ανακατατάξεις ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Οι εργαζόμενοι στο προσκήνιο της αντιπαράθεσης

Αναφορικά με το θέμα της επερώτησης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε τις συνθήκες στους χώρους εργασίας ιδιαίτερα δύσκολες για τους εργαζόμενους, κάνοντας λόγο για σοβαρές απώλειες και εκτεταμένα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία. Παράλληλα, επισήμανε ότι, την ίδια περίοδο, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, δήλωσε : «Όταν η ίδια η ζωή των εργαζομένων αντιμετωπίζεται ως κόστος από τους ομίλους και τις κυβερνήσεις, τότε οδηγούμαστε σε εγκλήματα».

Αιχμές για τις συνθήκες εργασίας εργατών γης στην Ηλεία

Ξεχωριστή μνεία έκανε στην περίπτωση εργατών γης στην Ηλεία, υποστηρίζοντας ότι επανεμφανίζονται ασθένειες που παραπέμπουν σε προηγούμενες δεκαετίες. Αναφέρθηκε στον θάνατο ενός εργάτη από λεπτοσπείρωση και στη νοσηλεία άλλων με φυματίωση, αποδίδοντας την κατάσταση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης που, όπως είπε, είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένες. «Η κυβέρνηση μας γυρίζει στον Μεσαίωνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγορώντας τη ΝΔ για «μαγειρεμένες στατιστικές» σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, καθώς και για αποδυνάμωση των μηχανισμών αναγνώρισης και ελέγχου.

Κριτική σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τις εργασιακές πολιτικές

Ο Δ. Κουτσούμπας άσκησε κριτική τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι διαχρονικά έχουν στηρίξει πολιτικές που, κατά την άποψή του, επιβαρύνουν τα εργασιακά δικαιώματα. Παράλληλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνέδεσε τα εργατικά δυστυχήματα με την αυξημένη πίεση στους χώρους εργασίας, τις αλλαγές στο ωράριο και τις παρατεταμένες βάρδιες. «Όταν έχεις ψηφίσει νόμους που καταργούν το 8ωρο και επιβάλλουν 12ωρα και 13ωρα, τότε αντικειμενικά γίνεσαι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος», είπε με έμφαση.

ΚΚΕ: Στο επίκεντρο η προστασία των εργαζομένων

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ΚΚΕ θα παραμείνει ενεργό στις διεκδικήσεις για ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, παρουσιάζοντας το ζήτημα ως ιδιαίτερα κρίσιμο για τους εργαζομένους. «Στο δίλημμα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά», ανέφερε, ασκώντας εκ νέου κριτική στην κυβέρνηση και στο οικονομικό σύστημα, το οποίο όπως υποστήριξε δίνει προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της ανθρώπινης ζωής.





