Με σκληρή γλώσσα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Γιάννη Παναγόπουλου, τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ζητώντας την απόσυρση του. «Είναι δυνατόν αυτή η εν κρυπτώ διαπραγμάτευση, με έναν ελεγχόμενο για οικονομικά εγκλήματα, να δεσμεύσει τα εκατομμύρια των εργαζομένων της χώρας μας;» τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ. «Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ηγεσία, δεν εκπροσωπούν κανέναν εργαζόμενο. Δεν ξέρουν καν πού πέφτουν οι χώροι δουλειάς, είναι υπονομευτές των αγώνων τους, είναι νόθοι και ξεπουλημένοι, άνθρωποι της εργοδοσίας» πρόσθεσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Εξαπολύοντας μύδρους ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως κάθε λέξη του νομοσχεδίου Κεραμέως είναι γραμμένη όχι μόνο από την κυβέρνηση και τους εργοδοτικούς φορείς, αλλά και «από τον ελεγχόμενο πλέον επικεφαλής της ομάδας που έχει κατσικωθεί εδώ και χρόνια στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, τον κ. Παναγόπουλο».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε τις «βολές» κατά του Γιάννη Παναγόπουλου λέγοντας πως «δεν εκπροσωπεί κανέναν εργαζόμενο, αυτοί οι άνθρωποι είναι νόθοι, ξεπουλημένοι, άνθρωποι μόνο της εργοδοσίας, δεν ξέρουν καν που πέφτουν οι χώροι εργασίας. Οι εργαζόμενοι ξέρετε τι λένε; Ότι “έσκασε το σκάνδαλο και θυμηθήκαμε ότι υπάρχει ΓΣΕΕ”», κάνοντας, παράλληλα, λόγο για «συνδικαλιστική μαφία» που εκλέγεται από «εκπροσώπους μαϊμού».

Ως «φύκια για μεταξωτές κορδέλες» χαρακτήρισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας τα περί επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στο προμνημονιακό καθεστώς. «Δεν επανέρχεται ο καθορισμός κατώτατου μισθού από τη συλλογική διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση δεν επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά μονιμοποιεί το νομοθετικό πλαίσιο υπονόμευσής τους» τόνισε με έμφαση ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.