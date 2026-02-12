Με ένταση και καταιγισμό «πυρών» της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου ξεκίνησε στο κοινοβουλευτικό τερέν της Ολομέλειας η συζήτηση του νομοσχεδίου Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Από τα έδρανα της αντιπολίτευσης μίλησαν και για κυβερνητικές ευθύνες στην υπόθεση Παναγόπουλου. «Η ΝΔ βολεύεται με την κατάσταση αυτή για να μη δώσει απαντήσεις. Δεν πρέπει να της το επιτρέψουμε. Διότι είναι η ίδια η κυβέρνηση που ελέγχεται και πρέπει να δώσει λογαριασμό και για την ερευνώμενη υπόθεση» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Ο Χρήστος Γιαννούλης, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για «τορπιλισμό» του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας πως «η κυβέρνηση προσπαθεί να εντοπίσει την μοναδική ευθύνη στον Παναγόπουλο».

Σε αυτή την συνθήκη, τόσο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος ζήτησαν το νομοσχέδιο να αποσυρθεί.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, απαντώντας στα «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης υποστήριξε πως όποιος καταψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο είναι κατά των εργαζομένων της χώρας. Με επιθετικό, μάλιστα, τόνο, σχολίασε προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης πως «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Αντί να συζητάμε για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συζητάμε για άλλα θέματα που είναι υπαρκτά, αλλά θα τα λύσει η Ελληνική Δικαιοσύνη».

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, απαντώντας συνολικά στην αντιπολίτευση, μίλησε για την ανάγκη να χυθεί άπλετο φως ζητώντας, παράλληλα, να διαχωριστεί το θέμα που αφορά – όπως επισήμανε – ένα φυσικό πρόσωπο, τον Γιάννη Παναγόπουλο, από τη διαχρονική θεσμική συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

«Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα της ΝΔ…»

Τα ντεσιμπέλ της αντιπαράθεσης ανέβηκαν όταν η Ζωή Κωνσταντοπουλου αποκάλεσε «κηφήνες», τους «γαλάζιους» βουλευτές που ήταν παρόντες στην αίθουσα. «Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα της ΝΔ όταν απευθύνονται σε εργαζόμενους ανθρώπους…» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις των βουλευτών της ΝΔ. «Εμποδίζετε αρχηγό να μιλήσει δια των τραμπουκισμών;» επέμεινε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ ο προεδρεύων της συνεδρίασης Γιάννης Πλακιωτάκης ζήτησε να διαγραφεί η αναφορά αυτή από τα πρακτικά.

«Τι είναι αυτά κ. πρόεδρε, εμποδίζετε αρχηγό να μιλήσει;» , ήταν η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Είναι οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας» τόνισε στην συνέχεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου έβαλε στο στόχαστρο της τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. «Υπάρχει ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Η κυβέρνηση σιωπά εκτός του Γεωργιάδη. Αυτός ο ίδιος ο ακροδεξιός φασιστοειδής που κάθεται στα κυβερνητικά έδρανα είναι αυτός που υπερασπίζεται τον Παναγόπουλο» υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.