Στα δικαστήρια θα δοθεί η συνέχεια της σκληρής κόντρας που έχουν ανοίξει ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μάριος Σαλμάς. Το «ραντεβού» των δυο «έκλεισε» και μέσα από την σκληρή κόντρα που είχαν στο κοινοβουλευτικό τερέν με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου, πρώην «γαλάζιου», βουλευτή, ο οποίος επέμεινε στις καταγγελίες του περί «στημένου» διαγωνισμού στη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, υποστηρίζοντας πως η επίμαχη προκήρυξη υπήρξε «παράνομη» καθώς καρτέλ χειραγώγησαν το διαγωνισμό μέσω προσυνεννόησης. Μάλιστα, ζήτησε τα πρακτικά της σχετικής κοινοβουλευτικής συζήτησης να διαβιβαστούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή απέναντι στον Μάριο Σαλμά. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως ο ανεξάρτητος βουλευτής δίνει «μάχη υπέρ συγκεκριμένης εταιρείας» και πως «εκπροσωπεί ιδιωτικά συμφέροντα». «Θα περίμενε κανείς, επειδή έχετε την εμπειρία της Novartis, να επιδείξετε μεγαλύτερη ευπρέπεια, αξιοπρέπεια και ευαισθησία και να μην κατηγορείτε συναδέλφους σας. Γυρίσατε τα κανάλια και αρχίσατε να μιλάτε για διεφθαρμένους, εγώ δεν ανέχομαι μύγα στο σπαθί μου» τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας, παράλληλα, πως όταν προκηρύχθηκε και προχώρησε ο διαγωνισμός, εκείνος βρίσκονταν στην ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και όχι στο υπουργείο Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως συγκεκριμένη εταιρεία έχει προσφύγει κατά του διαγωνισμού και το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε πως αυτός υπήρξε απολύτως νόμιμος. «Όλα όσα είπατε είναι ψέματα. Καλώς σας διέγραψε ο Μητσοτάκης, εάν σας διέγραψε για αυτό», είπε με νόημα ο Άδωνις Γεωργιάδης προς την πλευρά του Μάριου Σαλμά και πρόσθεσε: «Δεν συναντήθηκα ποτέ με κάποια εταιρεία. Εσείς συναντηθήκατε, ναι ή όχι».

«Έχετε ζητήσει ποτέ από φαρμακευτική εταιρεία να πληρώσει μέσα ενημέρωσης για να κάνετε καριέρα, ναι ή όχι;», ανταπάντησε στην δευτερολογία του ο ανεξάρτητος, πρώην «γαλάζιος» βουλευτής, επιμένοντας να καταγγέλλει πως το Δημόσιο δεν κέρδισε καθόλου σε ένα διαγωνισμό 145 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ.

«Πολύ εκνευριστήκατε. Λάθος αντίπαλο διαλέξατε» απάντησε εκ νέου ο Άδωνις Γεωργιάδης προς την πλευρά του Μάριου Σαλμά, κατηγορώντας τον μαζί πως«είστε παντελώς άσχετος. Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Να πάτε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, να πάτε και στον Πάπα της Ρώμης εάν θέλετε. Για τη ψυχή της μάνας σας το κάνετε… εκπροσωπείτε μια εταιρεία», τονίζοντας για ακόμη μια φορά πως ο διαγωνισμός κρίθηκε νόμιμος, καθώς και πως υπήρξε πλήρης διαφάνεια και δημόσια διαβούλευση. «Θα τα πούμε στα δικαστήρια, με συκοφαντήσετε. Αν για αυτά κατηγορήσατε τον Μητσοτάκη και αναγκάστηκε να σας διαγράψει, τότε πετάξετε μια μεγάλη καριέρα στον κάλαθο των αχρήστων», κατέληξε ο υπουργός Υγείας με τους δυο άνδρες να συνεχίζουν την αντιπαράθεσή τους και εκτός μικροφώνου.