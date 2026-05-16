Κάλεσμα για συστράτευση ενόψει της εκλογικής μάχης απηύθυνε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Κάνοντας αναφορά στο κυβερνητικό έργο εστίασε στην αλλαγή της εικόνας της χώρας, κάτι που αποδείχθηκε, όπως εξήγησε, και από την ψήφιση του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup

«Εάν λέγαμε ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών πριν από 10 χρόνια θα ψηφιστεί ως ο Πρόεδρος του Eurogroup θα μας περνάγανε για παλαβούς.

Αυτό δεν είναι επιτυχία μόνο του Πιερρακάκη, είναι προφανώς του Πιερρακάκη να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι στην πραγματικότητα συλλογική εθνική μας επιτυχία.

Είναι η διαφορά του πως βλέπουν την Ελλάδα μετά από αυτά τα 7 χρόνια της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Άρα είναι προφανές ότι πρέπει η Ελλάδα να μείνει σε αυτή την πορεία γιατί, προσέξτε, είπε χθες ο Πρόεδρος, το λέει πολύ ωραία: δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης ή Ζωή Κωνσταντοπούλου, θου, Κύριε, φύλακήν τω στόματί μου, είναι Μητσοτάκης, εν πάση περιπτώσει, ή οτιδήποτε άλλο, που είναι αλήθεια. Αλλά στην πραγματικότητα είναι Μητσοτάκης ή η Ελλάδα να γυρίσει πίσω στην παρακμή», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης σημειώνοντας ότι «για να είναι η Ελλάδα ισχυρή πρέπει να έχει πολιτική σταθερότητα. Και για να έχει πολιτική σταθερότητα πρέπει να συνεχίσει με αυτή την πορεία.

Άρα πρέπει να κερδίσουμε τις εκλογές του 2027. Για αυτό είμαστε εδώ. Και μην έχετε καμία αμφιβολία. Όπως κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ την δεκαετία της χρεοκοπίας, εγώ δεν ξεχνάω την ιστορία μας και οι τωρινές αυτές εποχές κάποιων ατυχών μεταξύ μας γεγονότων, δεν μπορούν ποτέ να σβήσουν την ιστορία μας και το ποιοι είμαστε. Ναι, κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη τη δεκαετία του 2010 με την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου.

Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ναι, την κρατήσαμε όρθια. Και ναι, θέλουμε να συνεχίσουμε την πορεία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θέλουμε η Ελλάδα μας να συνεχίσει να είναι παράδειγμα προς μίμηση και όχι παράδειγμα προς αποφυγή, όπως ήταν όλα αυτά χρόνια.

Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Υγείας κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τοξικότητα και έλλειψη προτάσεων για ένα καλύτερο μέλλον της χώρας. «Μόνο μιζέρια, γκρίνια, μίρλα. Απ’ τη μια υπάρχει μία παράταξη που μιλάει για το πού πρέπει να πάει η χώρα και πώς θα πάει εκεί και δέκα κόμματα που το ένα ανταγωνίζεται το άλλο, ποιος θα βρίσει περισσότερο, ποιος θα κατηγορήσει περισσότερο, ποιος θα βγάλει μεγαλύτερη τοξικότητα.

Και εσείς, τα απλά κομματικά μας στελέχη, αντέχετε σε όλη αυτή τη λάσπη, στέκεστε όρθιοι σε όλη αυτή την πίεση, δίνετε κάθε μέρα τη μάχη για την παράταξή μας χωρίς να έχετε κανένα συμφέρον, μόνο και μόνο γιατί πιστεύετε στις αρχές, στις αξίες και στα ιδανικά της Νέας Δημοκρατίας. Και γι’ αυτό σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

Θέλω λοιπόν να σας πω, μη φοβάστε. Μην τους φοβάστε. Μην υποχωρείτε στο bullying. Μην τους αφήνετε να μας κουνάνε το δάχτυλο. Κανένας από τους πολιτικούς μας αντιπάλους δεν μπορεί να κουνήσει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.