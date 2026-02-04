Με την ένταση να περισσεύει η Ολομέλεια της Βουλής συζήτησε τις άρσεις ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα και του Δημήτρη Μάντζου. Του μεν γενικού γραμματέα του ΚΚΕ μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη του δε βουλευτή και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ μετά από μήνυση του επικεφαλής των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα.

Κατά της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα ψήφισαν συνολικά 257 βουλευτές από κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τέσσερις ανεξάρτητοι βουλευτές, οι Ιωάννης Δημητροκάλλης, Νίκος Βρεττός, Γιώργος Μανούσος και Διονύσιος Βαλτογιάννης ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας του του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, οι 8 βουλευτές της Νίκης δήλωσαν «παρών», ενώ η Ελληνική Λύση απείχε από τη ψηφοφορία για το συγκεκριμένο αίτημα.

Το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα, το οποίο εντέλει απορρίφθηκε από την Ολομέλεια κατά πλειοψηφία, έφτασε στη Βουλή μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Κωνσταντίνος Πλεύρης για παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του μίλησε για απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης, καταγγέλλοντας τον «αντικομμουνισμό» του μηνυτή του και τονίζοντας πως το ΚΚΕ τηρεί το νόμο για τα οικονομικά των κομμάτων. «Ο λαός θα συνεχίσει να στηρίζει το κόμμα μας γιατί εκτός των άλλων γνωρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα φαινόμενα σήψης διαφθοράς, στα οποία είναι βουτηγμένοι διάφοροι επικριτές του ΚΚΕ, ούτε βέβαια με τις υπόγειες διαδρομές του μαύρου πολιτικού χρήματος που οργιάζουν στο υπόλοιπο αστικό πολιτικό σύστημα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Από την πλευρά της ΝΔ, αν και το «γαλάζιο» στρατόπεδο καταψήφισε το αίτημα άρσης ασυλίας του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, έδειξε να ενοχλείται από την συγκεκριμένη αναφορά Κουτσούμπα. «Ξεκαβαλικέψτε. Δεν έχετε το αλάθητο του Πάπα. Αφήστε την καραμέλα για τον αντικομμουνισμό για πριν το ‘75», σημείωσε, απευθυνόμενος στα έδρανα του ΚΚΕ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης. «Κοίτα ποιος μιλάει…» σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επικρίνοντας με σφοδρότητα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος της ΝΔ λέγοντας πως επιδίδεται σε κρεσέντο «λαϊκισμού» για να «παίξει για μισό λεπτό στα δελτία ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την πλευρά της, ξεκαθάρισε πως η Πλεύση Ελευθερίας καταψηφίζει την άρση ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα, υποστηρίζοντας πως επιχειρείται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη ένας αρχηγός κόμματος, «με εργαλειοποίηση της εισαγγελικής λειτουργίας από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, έναν εκπρόσωπο του σκοτεινού παρελθόντος». «Η ευθύνη μας» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι «μεγαλύτερη από το να απορρίψουμε απλώς το αίτημα άρσης ασυλίας, είναι να μιλήσουμε καθαρά για το πώς τα σταγονίδια παρεισφρέουν στη δημοκρατία».

Στην δεύτερη υπόθεση, έγινε δεκτή και ήρθη η βουλευτική ασυλία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου μετά από μήνυση του επικεφαλής των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα για συκοφαντική δυσφήμιση.

«Είναι τιμή και παράσιμο να λαμβάνω αυτή τη μήνυση από το διάδοχο της Χρυσής Αυγής και απόδειξη του διαχρονικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είχε ζητήσει ο ίδιος να αρθεί η ασυλία του. Υπέρ της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Μάντζου ψήφισαν 198 βουλευτές, καταψήφισαν 72 βουλευτές, ενώ 8 δήλωσαν «παρών».