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Ένα χιουμοριστικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, δημοσιοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με αφορμή τα προβλήματα λειτουργίας της Microsoft.

Στο βίντεο, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αξιοποιεί όρους από τον κόσμο της τεχνολογίας, προκειμένου να διατυπώσει, με σατιρικό τρόπο, το πολιτικό μήνυμα του κόμματος.

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«Στη Microsoft ψάχνουν ποιος server έπεσε, εμείς ξέρουμε ποιο σύστημα πρέπει να πέσει», αναφέρει χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Το μέλλον δε χρειάζεται άλλο update. Χρειάζεται ανατροπή!».

Η παρέμβαση του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ κινείται σε διαφορετικό ύφος από τις συνήθεις πολιτικές τοποθετήσεις του, διατηρώντας ωστόσο το γνώριμο ιδεολογικό περιεχόμενο των θέσεων του κόμματος.

Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε μέσω των επίσημων επικοινωνιακών διαύλων του ΚΚΕ, ενώ σχετική αναφορά έγινε και από το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής.

Με τίτλο «CTRL + ALT + ΑΝΑΤΡΟΠΗ», το ΚΚΕ επιχειρεί να μεταφέρει το πολιτικό του μήνυμα και στο περιβάλλον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας το χιούμορ και την επικαιρότητα.

Δείτε το βίντεο με τον Δημήτρη Κουτσούμπα: