Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΔΕΔΥ πραγματοποιεί σήμερα πανελλαδική 24ωρη απεργία διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, επαναφορά των επιπλέον μισθών και μέτρα για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν πολυάριθμα εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, προκαλώντας τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς, στα πλοία και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων.

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός και το Τραμ λειτουργούν με στάσεις εργασίας, ενώ ο Προαστιακός εκτελεί κανονικά τα δρομολόγια στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη παρά τις στάσεις εργασίας.

Τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ οι αεροπορικές πτήσεις εκτελούνται κανονικά καθώς δεν συμμετέχουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Η λειτουργία των σχολείων εξαρτάται από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που απεργούν, με τις σχολικές μονάδες να ενημερώνουν σχετικά τους γονείς για τη λειτουργία τους.

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Πανελλαδική 24ωρη απεγία της ΑΔΕΔΥ σήμερα με Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ της Αθήνας συμμετέχουν με στάση εργασίας. Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την κινητοποίηση ζητώντας αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μόνιμες προσλήψεις και μέτρα για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Στην κινητοποίηση έχουν δηλώσει συμμετοχή 28 Εργατικά Κέντρα και 13 ομοσπονδίες, σύμφωνα με το CNN Greece.

Στην Αθήνα η ΑΔΕΔΥ συγκεντρώνεται στα Προπύλαια στις 10:30 και άλλα σωματεία στην πλατεία Κλαυθμώνος. Συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις, μεταξύ τους η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.

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Συγκεκριμένα, Μετρό κινείται μόνο από τις 09:00 έως τις 18:00. Η πρώτη στάση εργασίας διαρκεί από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και η δεύτερη από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση των σωματείων της ΣΤΑΣΥ. Η ρύθμιση αφορά τη γραμμή 1 (Ηλεκτρικός, Κηφισιά–Πειραιάς), τις γραμμές 2 και 3 και το τραμ. Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι το ενδιάμεσο ωράριο κρατιέται για να μετακινηθούν οι απεργοί προς το συλλαλητήριο. Ο επιβάτης που ταξιδεύει νωρίς το πρωί ή επιστρέφει μετά τις 18:00 πρέπει να βρει άλλο μέσο.

Προαστιακός

Στον Προαστιακό οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας στην αρχή και το τέλος της βάρδιας ενώ όλη την υπόλοιπη μέρα θα κινηθούν κανονικά. Τα δρομολόγια της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα γίνουν κανονικά.Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στη Θεσσαλονίκη

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν αύριο τα δρομολόγια των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, καθώς και τα περιαστικά δρομολόγια των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Σερρών.

Ωστόσο, αλλαγές θα υπάρξουν στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς, κατόπιν εντολής της αστυνομίας και λόγω των προγραμματισμένων απεργιακών συγκεντρώσεων, από τις 09:00 το πρωί θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας» και «Σιντριβάνι».

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

ΜΜΜ στη Θεσσαλονίκη

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν αύριο τα δρομολόγια των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, καθώς και τα περιαστικά δρομολόγια των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Σερρών.

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Ωστόσο, αλλαγές θα υπάρξουν στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς, κατόπιν εντολής της αστυνομίας και λόγω των προγραμματισμένων απεργιακών συγκεντρώσεων, από τις 09:00 το πρωί θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας» και «Σιντριβάνι».

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Πλοία

Τα περισσότερα πλοία μένουν δεμένα, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026. Η ΠΕΜΕΝ και ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ απεργούν σε όλες τις κατηγορίες πλοίων πανελλαδικά. Η ΠΕΝΕΝ απεργεί στα λιμάνια της Αττικής και στις γραμμές της Αδριατικής. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και τα πληρώματα των ρυμουλκών.

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Τα σωματεία ζητούν ενιαία συλλογική σύμβαση και αυξήσεις 12% σε μισθούς και επιδόματα. Όσοι έχουν εισιτήριο πρέπει να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία τους.

Αεροπορικές πτήσεις

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) συμμετέχει στην απεργία της ΑΔΕΔΥ από τις 00:00 έως τις 23:59 της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026. Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο στις 10 Νοεμβρίου.

Οι πτήσεις θα εκτελούνται κανονικά καθώς δεν συμμετέχουν στην απεργία οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με όσα είπε στη Huffpost η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

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Με προσωπικό ασφαλείας τα νοσοκομεία

Στο επίκεντρο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ βρίσκονται τα μισθολογικά και εργασιακά αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων περιλαμβάνονται η αναπλήρωση των μισθολογικών απωλειών και η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Στην απεργία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ, με αποτέλεσμα τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ να λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

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Σχολεία

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Δεν θα κλείσουν απαραίτητα όλα τα σχολεία. Στην απεργία συμμετέχουν η Διδασκαλική Ομοσπονδία (ΔΟΕ) και η ΟΛΜΕ, αλλά η λειτουργία κάθε σχολείου εξαρτάται από το πόσοι εκπαιδευτικοί θα απεργήσουν. Οι γονείς ενημερώνονται από τη διεύθυνση κάθε σχολείου.

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