Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο άμεσης επένδυσης στην Intel, μια εταιρεία που κάποτε ήταν παγκόσμιος κολοσσός στην παραγωγή τσιπ υπολογιστών, αλλά τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, μετά από συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, οι δύο πλευρές συζήτησαν μια ασυνήθιστη συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση θα αγοράσει μερίδιο στην εταιρεία. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν υπό διαπραγμάτευση.

Η πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει την Intel, η οποία έχει μείνει πίσω από ανταγωνιστές λόγω αποτυχιών στην παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος θέλει να υποστηρίξει την εταιρεία στην κατασκευή νέου εργοστασίου στην Οχάιο, το οποίο έχει σημειώσει πολλαπλές καθυστερήσεις, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, η μετοχή της Intel κατέγραψε άνοδο άνω του 7% την Πέμπτη. Δεν είναι σαφές πότε ή αν η συμφωνία θα ολοκληρωθεί, αλλά, αν πραγματοποιηθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες κρατικές επενδύσεις, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πιθανότητα να αποκτήσει μερίδια και σε άλλες κρίσιμες αμερικανικές εταιρείες, σύμφωνα με πηγές του CNN.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιδιώκει την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής εντός ΗΠΑ, κυρίως σε τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως οι ημιαγωγοί και τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Η είδηση των συζητήσεων έρχεται λίγες μέρες μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Κότον για πιθανές σχέσεις του Λιπ-Μπου Ταν με κινεζικές επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συνιστούσαν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Μετά από αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε δημόσια την απομάκρυνση του επικεφαλής της Intel από τη θέση του.

Πηγή: Bloomberg