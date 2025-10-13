Όχι μόνο δεν καταλαγιάζει αλλά φουντώνει μέρα τη μέρα η διαμάχη της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή με τον ΣΚΑΪ. Μετά το εξώδικο που κοινοποίησε το κανάλι του Φαλήρου στον δεύτερο, ο δικηγόρος της πρώτης, Νίκος Αγαπηνός αποκάλυψε στη «Super Κατερίνα» ότι η εντολέας του θα κάνει αγωγή κατά του ΣΚΑΪ.

«Τα δικαστήρια θα έχουν τον λόγο τώρα» ανέφερε ο Νίκος Αγαπηνός. «Ο ΣΚΑΪ μονομερώς και αυθαιρέτως μείωσε τις αποδοχές των δύο δημοσιογράφων κατά 50%. Το επιχείρημα του ΣΚΑΪ είναι ότι υπάρχει μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών- μπλοκάκι δηλαδή- η οποία έληξε και υπάρχει μια ανεξάρτητη σύμβαση εργασίας η οποία είναι αορίστου χρόνου και συνεχίζεται» συμπλήρωσε τονίζοντας ότι ο ΣΚΑΪ έχει καταπατήσει τα εργασιακά τους δικαιώματα.

«Δεν είναι δυνατόν ο ίδιος άνθρωπος, στο ίδιο ωράριο να είναι ταυτόχρονα εργαζόμενος και ελεύθερος επαγγελματίας. «Την καταχρηστικότητα αυτής της συμπεριφοράς θα την κρίνουν τα δικαστήρια στα οποία προσφεύγουν άμεσα και η Ρέβη και ο Κουρδής».

Η Ευλαμπία Ρέβη, έχοντας πλέον ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της- διανύει τον έκτο μήνα– έχει αποφασίσει να μη μιλήσει ακόμα για τη διαμάχη της με τον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε όμως μόνο στην πολύ ευχάριστη εξέλιξη της ζωής της:

Η απάντηση του ΣΚΑΪ

Το ρεπορτάζ της ίδιας εκπομπής επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της HuffPost για τον πρώην συμπαρουσιαστή της Ευλαμπίας Ρέβη: «Το κανάλι επιθυμεί να επιστρέψει ο κύριος Κουρδής στην εργασία του» αναφέρεται μεταξύ άλλων, αν και όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα πολύ δύσκολα οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να συνεργαστούν ξανά.

Ο ΣΚΑΪ διαψεύδει πάντως ότι έχει γίνει μείωση στις αποδοχές του Γιώργου Κουρδή, ενώ στην περίπτωση της Ευλαμπίας Ρέβη, έληξε το συμβόλαιο που είχε για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» (και οι έξτρα αποδοχές που όριζε) και παίρνει κανονικά το μισθό που ορίζει η σύμβαση εργασίας της.

Σύμφωνα με την πλευρά της Ευλαμπίας Ρέβη, εκείνη είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της στην ηγεσία του ΣΚΑΪ από το καλοκαίρι, ζητώντας από το κανάλι να παρουσιάσει την εκπομπή από το πλατό, κάτι που, όπως φέρεται να ισχυρίζεται η ίδια, είχε γίνει αρχικά δεκτό για να αντικατασταθεί στη συνέχεια εν αγνοία της από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, κάτι που διαψεύει η πλευρά του ΣΚΑΪ.