Με μια κοινή ανάρτηση στο Instagram η Ευλαμπία Ρέβη και ο σύζυγός της Σωτήρης Σκουλούδης ανακοίνωσαν την ημέρα της ονομαστικής της εορτής ότι ετοιμάζονται πολύ σύντομα να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί.

«Υπάρχουν θαύματα που ανθίζουν στη σιωπή. Όσο πιο διακριτικά τα φυλάς, τόσο πιο δυνατά σε μεταμορφώνουν. Κι όσα μεγαλώνουν μαζί με εκείνον που αγαπάς ξεκινούν αθόρυβα σχεδόν, αλλά με τη βαθιά γνώση ότι θα σας αλλάξουν για πάντα» έγραψε η Ευλαμπία Ρέβη μαζί με τον άντρα της ζωής της.

«Και τώρα καθώς καλύπτουμε το μεγαλύτερο ρεπορτάζ της ζωής μας, δεσμευόμαστε να είμαστε ακόμα πιο μάχιμοι σε έναν κόσμο που πρέπει να γίνει καλύτερος για κάθε νέα ζωή που γεννιέται. Μικρό μας θαύμα, σε περιμένουμε με ανυπομονησία!».

«Δεν θα μπορούσα να ευχηθώ ομορφότερο δώρο για τη ζωή μου, για τη γιορτή μου… Ευχαριστώ» κατέληξε η Ευλαμπία Ρέβη.

Την ίδια στιγμή η Ευλαμπία Ρέβη βρίσκεται σε νομική, πλέον, διαμάχη με τον ΣΚΑΪ, καθώς η ίδια φέρεται να είχε ζητήσει από το κανάλι να παρουσιάζει την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» από το πλατό, αφού λόγω της κατάστασής της δεν μπορούσε να ταξιδεύει, η διοίκηση όμως είχε ήδη αποφασίσει να αναθέσει τη συγκεκριμένη θέση στον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Η εκπομπή έχει πλέον μικρότερη διάρκεια, και σημειώνει υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την περσινή σεζόν, αφού προβάλλεται χωρίς διαφημιστικά break.

Οι πληροφορίες λένε ότι η Ευλαμπία Ρέβη διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Με τον Σωτήρη Σκουλούδη, που είναι επίσης δημοσιογράφος, παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022.