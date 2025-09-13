Πολλή «σκόνη» έχει σηκώσει από χτες η αυστηρή ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή με αφορμή τον «παραγκωνισμό» τους από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ και την «αντικατάστασή» τους από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη που αναλαμβάνει από αυτή τη Δευτέρα ρόλο συντονιστή από το πλατό σε μια εκπομπή που θα έχει διάρκεια μόλις 50 λεπτά, δίνοντας τη σκυτάλη στον Κώστα Τσουρό.

Αν και οι δύο δημοσιογράφοι που εξακολουθούν να ανήκουν στο δυναμικό του ΣΚΑΪ δεν έχουν πάρει ακόμα θέση δημόσια, τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρξε έντονο παρασκήνιο και αρκετές συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες.

Πηγές από το κανάλι του Φαλήρου αναφέρουν ότι η Ευλαμπία Ρέβη, για τους δικούς της προσωπικούς λόγους, είχε ζητήσει από το κανάλι να παρουσιάζει την εκπομπή από το στούντιο και να μην ταξιδεύει πλέον, μια θέση που είχε ήδη αποφασιστεί όμως να δοθεί στον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Ο Γιώργος Κουρδής που έχει σύμβαση αορίστου χρόνου με τον ΣΚΑΪ, αποφάσισε να στηρίξει την Ευλαμπία Ρέβη και αρνήθηκε να παραμείνει στην εκπομπή κάνοντας ανταποκρίσεις από την Περιφέρεια χωρίς εκείνη, που είχε έτσι κι αλλιώς τον πρώτο ρόλο στην εκπομπή.

Χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν το δίδυμο Ρέβη- Κουρδή διαμαρτυρήθηκε στην Ένωση Συντακτών πριν κυκλοφορήσει το επίσημο δελτίο τύπου και το τρέιλερ για τη νέα σεζόν, η πλευρά του σταθμού ισχυρίζεται ότι είχε καταβάλει πολλές προσπάθειες τις τελευταίες μέρες ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι και παράλληλα η εκπομπή να γίνει πιο ελκυστική τηλεοπτικά, με δεδομένο ότι τα νούμερα τηλεθέασης της περσινής σεζόν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη διακοπή της.

Ένα από τα σενάρια που είχε διατυπωθεί ήταν η Ευλαμπία Ρέβη, που δεν έχει επιβεβαιώσει τις φήμες που τη θέλουν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, να επιλέγει σε ποιους προορισμούς να ταξιδεύει ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως της είχε δοθεί η επιλογή να ξεκουραστεί για όσο διάστημα επιθυμεί και να επιστρέψει όταν εκείνη το θελήσει.

Ευλαμπία Ρέβη: «Χάνεις σημαντικές στιγμές με τους ανθρώπους σου»

Σε κοινή συνέντευξή της τον περασμένο Απρίλιο με τον συμπαρουσιαστή της στο περιοδικό ΟΚ!, η Ευλαμπία Ρέβη μιλούσε για τις δυσκολίες του επαγγέλματός της: «Πριν από λίγο καιρό, λόγω της εκπομπής δεν μπόρεσα να πάω στον γάμο της κουμπάρας μου. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Αλλά με αυτό το επάγγελμα πάντα χάνεις σημαντικές στιγμές με τους ανθρώπους σου. Όταν κάνεις όμως ενημέρωση είναι προτεραιότητά σου. Τα πρώτα χρόνια η οικογένειά μου δεν το καταλάβαινε, αλλά με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Πλέον δεν γκρινιάζουν».