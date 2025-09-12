Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η επιστολή της ΕΣΗΕΑ με αφορμή την επιστροφή της εκπομπής του ΣΚΑΪ «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Αφορμή στάθηκε η μη αναφορά των ονομάτων της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή τόσο στο επίσημο δελτίο τύπου που έστειλε την Πέμπτη ο σταθμός, όσο και στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε σχεδόν ταυτόχρονα. Τα ηνία της εκπομπής παίρνει πλέον ο Γιάννης Τσιμιτσέλης που θα έχει ρόλο συντονιστή από τα στούντιο του ΣΚΑΪ.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ που προκάλεσε την αντίδραση της Ένωσης Συντακτών

Η ΠΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ! Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 14.40 και για δεύτερη χρονιά, ο ΣΚΑΪ ταξιδεύει καθημερινά «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», αναδεικνύοντας την αυθεντική ψυχή της χώρας μας, τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες όψεις της.

Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ξεκινά τις καθημερινές αποστολές στην πρώτη γραμμή, ενώ στο «ταξίδι» θα συμμετέχει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος αναλαμβάνει -με το πηγαίο χιούμορ και τη φρέσκια ματιά του- τον συντονισμό από τη βάση.

Το υπαίθριο στούντιο για την παρουσίαση της εκπομπής που δίνει φωνή στην περιφέρεια, θα στηθεί, και αυτή τη χρονιά, σε αναρίθμητα σημεία απ’ άκρη σε άκρη της χώρας. Η καθημερινή ζωή, οι ανθρώπινες ιστορίες, οι ομορφιές, τα προβλήματα μικρών και μεγαλύτερων πόλεων, τα επιτεύγματα των κατοίκων, οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών και της ερημοποίησης της υπαίθρου, θα παρουσιάζονται με ρεπορτάζ, video και live συνδέσεις.

Φέτος, ο πήχης ανεβαίνει πιο ψηλά και το καθημερινό ταξίδι συνεχίζεται σε ακόμη περισσότερους προορισμούς. Υπάρχουν πολλά να ειπωθούν, πολλά να μοιραστούμε και πολλά να γνωρίσουμε στην ίδια μας τη χώρα. Από τις 15 Σεπτεμβρίου, ο ΣΚΑΪ αναλαμβάνει να μας ταξιδέψει ξανά «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και να μας γνωρίσει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της καθημερινής ζωής. Και όσα μπορούν να καταφέρουν».

ΕΣΗΕΑ: «Υπονομεύει το κύρος των επαγγελματιών δημοσιογράφων»

Άμεση ήταν η αντίδραση της ΕΣΗΕΑ χωρίς να διευκρίνεται αν έδρασαν μετά από καταγγελία της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται έντονα για τις μεθοδεύσεις που μετήλθε ο Τ/Σ ΣΚΑΪ σε βάρος των συναδέλφων μας Ευλαμπίας Ρέβη και Γεωργίου Κουρδή, με τους οποίους είχε συνάψει συμφωνία για να παρουσιάζουν την ενημερωτική εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Ο παραγκωνισμός τους σε δευτερεύοντα ρόλο στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, παρά τα συμφωνηθέντα, συνιστά καταχρηστική πρακτική.

Φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση «ανάλαφρης» προσέγγισης και την αντικατάσταση επαγγελματιών δημοσιογράφων με πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, όχι μόνο δεν αποτελούν «καινοτομία», αλλά εντείνουν την κρίση αξιοπιστίας που ταλανίζει τα ΜΜΕ με ευθύνη των εργοδοτών. Υπονομεύει μάλιστα το κύρος των επαγγελματιών δημοσιογράφων.

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τις διαρροές ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της κυρίας Ρέβη, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο».

Η διαμαρτυρία της ΕΣΗΕΑ φέρνει σε ιδιαίτερα αμήχανη θέση τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» χωρίς ουσιαστικά να έχει την παραμικρή ευθύνη τρεις μέρες πριν από την πρεμιέρα της εκπομπης για τη νέα σεζόν.

Η HuffPost προσπάθησε να επικοινωνήσει με το γραφείο τύπου του ΣΚΑΪ χωρίς να λάβει κάποια απάντηση.

