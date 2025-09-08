Ο Κώστας Τσουρός με την ομάδα του στον ΣΚΑΪ

Μεγάλη κινητικότητα επικρατεί αυτές τις μέρες στον ΣΚΑΪ καθώς ο στόχος είναι η φετινή σεζόν να είναι πιο πετυχημένη από την περσινή, αφού έχουν γίνει νέες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό μαζί με την απόκτηση νέων εγκαταστάσεων και αναβάθμιση των παλιών.

Επιστροφή στην ψυχαγωγία

Για τα επόμενα τρία χρόνια, το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ (άρα και το The Voice) θα έχει έδρα τα Ολυμπιακά Ακίνητα. Εξάλλου ήδη από το Γαλάτσι εκπέμπει και η εκπομπή του Κώστα Τσουρού και της Τατιάνας Στεφανίδου.

«Ο ΣΚΑΪ, με μεγάλη χαρά, ανακοινώνει ότι διευρύνει τις δραστηριότητές του στον χώρο των τηλεοπτικών παραγωγών, καθώς, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, απέκτησε από σήμερα και για τα τρία προσεχή χρόνια και τα δύο μεγάλα τηλεοπτικά στούντιο (πλέον των 6.500 τετραγωνικών μέτρων) που στεγάζονται στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Γαλατσίου.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ προτίθεται να αναβαθμίσει και να αξιοποιήσει τα εν λόγω στούντιο τα προσεχή χρόνια, κυρίως για τη δημιουργία προγραμμάτων ψυχαγωγίας, καθώς είναι ήδη έτοιμο στις εγκαταστάσεις του Νέου Φαλήρου το νέο υπερσύγχρονο τεχνολογικά στούντιο του ΣΚΑΪ που θα βγει σύντομα στον αέρα, αλλάζοντας πλήρως την εικόνα στις ενημερωτικές του εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων»

Το ριάλιτι επιστρέφει

Μπορεί το Exathlon να παίρνει παράταση, όπως είχε συζητηθεί από την αρχή, αλλά θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο reality στοιχείο και, όπως ακούγεται, η αλλαγή θα φανεί από αυτή την εβδομάδα με έναν άγριο καβγά με σκληρές εκφράσεις του Άρη Σοϊλέδη ενάντια στην Καρολίνα Καλύβα.

Όσο για το The Voice αν και αρχικός στόχος της ηγεσίας του ΣΚΑΪ ήταν να κάνει πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου, τα γυρίσματα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα- παρόλα αυτά διαδίδεται ότι η κριτική επιτροπή και ο παρουσιαστής έχουν ήδη βάλει τις υπογραφές τους, χωρίς όμως να έχει βγει ακόμα επίσημη ανακοίνωση.

Πρεμιέρα για τον Κώστα Τσουρό, ψυχραιμία για την Τατιάνα Στεφανίδου

Ξεκίνησε η infotainment εκπομπή του Κώστα Τσουρού το μεσημέρι της Δευτέρας, με τους τρεις συνεργάτες της ενημέρωσης να κάθονται στο πάνελ και τους τρεις συνεργάτες της ψυχαγωγίας να τον καλωσορίζουν από τον καναπέ. Ο παρουσιαστής έκανε είσοδο επιλέγοντας το τραγούδι «Κόντρα πάω» του Σάκη Ρουβά.

Σε αντίθεση με όσα ακούγονται, πηγές από τον ΣΚΑΪ εμφανίζονται αρκετά καθησυχαστικές μετά τις χαμηλές επιδόσεις της εκπομπής Power Talk, καθώς εμπιστεύονται την Τατιάνα Στεφανίδου και την ομάδα της. Οι πρώτες αλλαγές ξεκίνησαν, αφού η εκπομπή της Δευτέρας ξεκίνησε με πολιτικό ρεπορτάζ, που παραδοσιακά ενδιαφέρει περισσότερο το κοινό του ΣΚΑΪ.

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 14.30, ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου καλούνται να αποδείξουν αν τελικά «γίνεται και καλύτερα» με την εκπομπή τους Weekend Live.

Την ερχόμενη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, εκτός απροόπτου επιστρέφει στον ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με την προσθήκη του Γιάννη Τσιμιτσέλη, που έχει διάρκεια μόλις 45 λεπτά και θα δίνει lead in στον Κώστα Τσουρό

Ανανέωση και στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ

Με μια σειρά από καινοτομίες, αλλά και με νέες δυναμικές παρουσίες μπροστά από τα μικρόφωνα, ξεκινά από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου το νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ 100.3.

Από φέτος στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ προστίθεται και τρίτο, πρωινό ενημερωτικό magazine που θα παρουσιάζει η Μεράνια Πασχαλίδη.

Από φέτος επίσης, όλα τα ενημερωτικά μαγκαζίνο θα είναι άμεσα διαθέσιμα και σε podcast, αμέσως μετά τη μετάδοσή τους.

Στην ασυναγώνιστη πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ 100.3 προστίθενται ο Δημήτρης Στούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης που θα δίνουν τη δική τους οπτική για τα γεγονότα κάθε μέρα στις 11 το πρωί.

Η Χριστίνα Βίδου επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια κάθε Σαββατοκύριακο 10-12 το πρωί.

Η Νεφέλη Μεγκ.

Κάθε Σάββατο στις 13.40, η Νεφέλη Μεγκ σχολιάζει στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ την επικαιρότητα με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης θα δίνει χρήσιμες συμβουλές, αλλά και όλα τα τελευταία νέα από τον χώρο της υγείας και της ευζωίας κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 το απόγευμα.

Αμέσως μετά, ο Νίκος Σταματέλος και ο Μηνάς Τσαμόπουλος υπόσχονται άμεση ενημέρωση και προχωρημένα προγνωστικά για τα αθλητικά και όχι μόνο.

Την πρώτη ενημέρωση αναλαμβάνει κάθε Κυριακή ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης από τις 5 το πρωί, ενώ κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, ο Αντώνης Αντζολέτος και ο Γιάννης Καντέλης θα έρχονται με όλα τα παρασκήνια και τα παραπολιτικά του πολιτικού ρεπορτάζ.