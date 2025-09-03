Αν και η Ευλαμπία Ρέβη φαίνεται πως δεν επιθυμούσε να ανακοινώσει ακόμα ότι περιμένει το πρώτο της παιδί- βέβαια στον 5ο μήνα η εγκυμοσύνη δύσκολα κρύβεται-, η πληροφορία διέρρευσε από το ZappIt λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη του Tv Insider ότι στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» μπαίνει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σύμφωνα με πηγές από το κανάλι του Φαλήρου, η Ευλαμπία Ρέβη δεν αποχωρεί από την εκπομπή, η οποία φέτος θα είναι μικρότερη, αφού η καθαρή διάρκειά της θα είναι 45 λεπτά. Αν και σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» θα έβγαινε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, δίνοντας πάσα στην νέα εκπομπή του Κώστα Τσουρού, μέχρι το πρωί της Τετάρτης ο σταθμός δεν είχε στείλει την επίσημη ανακοίνωση- ένας από τους λόγους είναι ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν έχει υπογράψει ακόμα.

Θα συνεχίσει τα ταξίδια η Ευλαμπία Ρέβη;

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η Ευλαμπία Ρέβη θα λάβει μέρος σε κάποιες αποστολές της εκπομπής, ενώ όταν με το καλό έρθει στον κόσμο ο καρπός του έρωτά της με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Σκουλούδη, είναι προφανές ότι θα απέχει για ένα διάστημα από την εκπομπή.

Και ενώ οι δημοσιογραφικές αποστολές της εκπομπής έχουν ήδη ξεκινήσει στον Έβρο και την Κρήτη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα βρίσκεται στο στούντιο και δεν θα κάνει τα ταξίδια που τόσο αγαπάει εξαιτίας των θεατρικών του υποχρεώσουν.

Οι επαφές του με τον ΣΚΑΪ είχαν παραμείνει καλές από την εποχή που παρουσίαζε το Tempting Fortune και οι άνθρωποι του καναλιού αναζητούσαν πάντα μια αφορμή για να συνεργαστούν μαζί του- εξάλλου θεωρείται δεδομένο ότι το όνομά του σε συνδυασμό με το χιούμορ και τον αυθορμητισμό του θα έχει και μεγαλύτερη εμπορική απήχηση.