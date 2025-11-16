Δεν ακύρωσε την προγραμματισμένη της εμφάνιση στη Σίσσυ Χρηστίδου η Έλενα Χριστοπούλου το πρωί της Κυριακής παρά τον θόρυβο που έχει προκαλέσει η αγωγή που κατέθεσε εναντίον της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και όσα ισχυρίστηκε για την πρώην μανατζέρ της.

«Είναι κάποια πράγματα που δεν είναι για όλους, για μπροστά στις κάμερες, είναι ongoing» είπε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Βγήκε από τον Νάσο Γουμενίδη απ’ ό,τι είδα, αλλά εγώ δεν την είχα λάβει ακόμα, την είδα από τα Μέσα. Είναι το πόσο θέλει και μπορεί κανείς να δημοσιεύσει κάτι, εγώ δεν είχα τη δύναμη να απαντήσω, γιατί δεν το είχα ακόμα διαβάσει» συνέχισε.

Η Έλενα Χριστοπούλου με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τη Βασιλική Ρούσσου και τη Βάσια Κωσταρά σε διακοπές τους στα Κουφονήσια, ένα μέρος που οι δύο πρώτες συνεχίζουν να επισκέπτονται κάθε χρόνο, αλλά πλέον χωριστά.

«Η υπόθεση αυτή έχει πολλά επεισόδια και θα γίνουν και πολλά παραπάνω», τόνισε. Σε ερώτηση αν θα είχε ακόμα τη διάθεση να τα βρει εξωδικαστικά με την πρώην συνεργάτιδά της, απάντησε: «Εγώ εδώ και έναν χρόνο βλέπω τίτλους, σχόλια και να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να βρω κάτι εξωδικαστικά».

Έλενα Χριστοπούλου: «Δεν έχω πια συναίσθημα γι’ αυτή την υπόθεση»

«Δεν έχω πια συναίσθημα γι΄ αυτή την υπόθεση, στην αρχή είχα, τώρα πια όχι. Είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα» εξομολογήθηκε η Έλενα Χριστοπούλου. «Όταν έχεις περάσει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο με αγάπη, σεβασμό, δεν γίνεται να μη νιώθεις κάτι. Είμαι καλά και ήρεμη μέσα μου. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι οι τίτλοι που θα με συνοδεύουν μια ζωή. Δεν θα απαντήσω στις κάμερες αλλά στους αρμόδιους για αυτά που με κατηγορεί η άλλη πλευρά».

Κλείνοντας το κεφάλαιο «Ηλιάνα», η Έλενα Χριστοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν αυτή τη ιστορία δεν την έχει βλάψει επαγγελματικά, τουλάχιστον στο κομμάτι του management: «Είμαι μάνατζερ, έχω τον τρόπο μου να προωθώ τους ανθρώπους, ώστε να κερδίζουν παραπάνω χρήματα μέσα από τη δουλειά τους. Δεν θέλω να δημοσιοποιώ πράγματα που αφορούν αρμόδιους και μόνο. Ο κόσμος βλέπει τίτλους και αποσπάσματα, εγώ ξέρω την αλήθεια και τι πρέπει να κάνω».