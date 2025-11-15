Νέες αποκαλύψεις γύρω από την κλιμάκωση της δικαστικής διαμάχης ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την πρώην μάνατζέρ της, Έλενα Χριστοπούλου, έγιναν το πρωί του Σαββάτου από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του Open.

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να διανοηθώ πως η στενότερη συνεργάτις μου, το “επαγγελματικό μου αποκούμπι”, η “δεύτερη μητέρα μου”, ήταν στην πραγματικότητα ο άνθρωπος που υπέσκαπτε την επαγγελματική μου πρόοδο, την οικονομική μου σταθερότητα και προσωπικότητα. Μου έσκαβε τον λάκκο», φέρεται να υποστηρίζει η 37χρονη παρουσιάστρια και μοντέλο για την 51χρονη πρώην μάνατζέρ της και μέλος της εκπομπής Real View του Open.

«Κανείς δεν μπορεί να μπει ανάμεσά μας» δήλωναν το 2021 η Έλενα Χριστοπούλου και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο περιοδικό ΟΚ!

«Εκ των εγγράφων που προσκομίστηκαν, υφίστανται συμβάσεις που έχουν τάχα υπογραφεί από εμένα. Πλην όμως ο δικαστικός γραφολόγος, Παύλος Κηπουράς, ο οποίος παρέστη ως τεχνικός σύμβουλος, έχει διαγνώσει πως οι επίδικες υπογραφές και μονογραφές που φέρονται σαν να ετέθησαν από εμένα είναι πλαστές» συνεχίζει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Μάλιστα αποδεικνύεται ότι τις εν λόγω υπογραφές και μονογραφές έθεσε καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια να μιμηθεί τη γνήσια υπογραφή και μονογραφή μου».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Βρέθηκα να είμαι ένα ανήμπορο θύμα μια οικονομικής πλεκτάνης»

«Χρησιμοποίησε τα επίδικα πλαστά έγγραφα στο πλαίσιο της νομικής διαδικασίας επίδειξης εγγράφων, την οποία διέταξε η ελληνική δικαιοσύνη, ένεκα της έκνομης συμπεριφοράς της εναγόμενης και της επίμονης άρνησής της να συμμορφωθεί προς τα νομίμως προβλεπόμενα.

Τα εν λόγω πλαστά συμβατικά έγγραφα με φερόμενο συνολικό οικονομικό αντικείμενο 221.960 ευρώ, κατήρτισε κατ’ εξακολούθηση και δρώντας με ενιαίο δόλο τέλεσης των επιμέρους αξιόποινων πράξεων σε μη επακριβώς προσδιορισθέντα χρόνο και πάντως σίγουρα εντός χρονικού διαστήματος μεταξύ 25/4/2025 και 14/5/2025», συμπληρώνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Με κατέκλυσαν συναισθήματα θλίψης, άγχους και αναξιότητας, διότι χωρίς να το αντιληφθώ βρέθηκα να είμαι ένα ανήμπορο θύμα μιας οικονομικής πλεκτάνης».

Η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, συνεργάζεται εδώ και λίγο καιρό επαγγελματικά με την Έλενα Χριστοπούλου, μετέφερε την απάντησή της στον τηλεοπτικό αέρα:

«Έχοντας βιώσει έναν χρόνο πριν το απόλυτο σοκ με τη συνέντευξη που έδωσε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η άλλη πλευρά, δεν με εκπλήσσει τίποτα πια, ούτε τα εξωφρενικά ποσά, ούτε και οι μηνύσεις. Ήρθε επιτέλους η ώρα της δικαιοσύνης» αναφέρει η Έλενα Χριστοπούλου για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Το πρωί της Κυριακής, η Έλενα Χριστοπούλου αναμένεται να δώσει πιο αναλυτικά την απάντησή της στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου μέσα από το πλατό της Σίσσυς Χρηστίδου καθώς τόσο το Real View όσο και το «Χαμογέλα και πάλι» ανήκουν στην εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη.